Corsa Champons: Atalanta con l’arma Zapata, bestia nera della Juventus

Ennesimo scontro diretto per la Champions, nel prossimo turno di campionato, quello tra l’Atalanta e la Juventus. Sfida tra la terza e la quarta della classe, con le rivali spettatrici interessate. Gasperini si affida a Zapata, bestia nera dei campioni d’Italia.

La Juventus si appresta a vivere il secondo scontro diretto per la Champions League nel giro di 10 giorni. Dopo aver battuto il Napoli in casa nel recupero della terza giornata di campionato, gli uomini di Pirlo (reduci dal successo contro il Genoa) arrivano a Bergamo con la consapevolezza di non poter sbagliare la gara contro gli orobici. Bianconeri terzi a quota 62 in classifica, la Dea segue a 61 e a due punti di distanza il Napoli seguirà interessato il match. I partenopei, tra l’altro, saranno impegnati contro l’Inter, quindi dal prossimo turno di campionato potrebbe delinearsi in modo più marcato la corsa alla Champions League.

Quello del Gewiss Stadium è a tutti gli effetti uno scontro diretto tra due rivali con lo stesso obiettivo. La Juve ci arriva reduce da due vittorie consecutive e 7 punti nelle ultime tre partite, l’Atalanta viene dal 3-2 sofferto di Firenze e si affiderà in attacco a un’autentica bestia nera dei campioni d’Italia. Dopo la doppietta contro la Viola Zapata è pronto a colpire la Juve, come già in 5 occasioni è avvenuto in carriera.

Fight for top four in Serie A:

Milan 63

Juventus 62

Atalanta 61

Napoli 59

Lazio 55*

Roma 54

*game in hand Next week, Atalanta v Juventus and Napoli v Inter.#SerieA #SerieATIM — footballitalia (@footballitalia) April 11, 2021

Zapata, i suoi gol contro la Juventus

La prima marcatura di Zapata contro i bianconeri risale ai tempi in cui vestiva la maglia dell’Udinese (stagione 2016/17). Al vecchio Friuli terminò per 1-1 e il colombiano segnò il vantaggio casalingo al termine di una grande azione personale, con Bonucci (che domenica sarà al rientro dopo il Covid) in particolare che non riuscì a fermare il suo avversario.

La stagione successiva maglia diversa, quella della Samp, ma stesso bersaglio: 1-0 alla Juve a Marassi nella vittoria blucerchiata contro gli uomini di Allegri (3-2 il risultato finale). L’anno dopo, la prima con la maglia della Dea, l’ex Napoli va a segno con una doppietta nel 2-2 contro una Juve che si avviava ormai verso il tricolore, l’ultimo centro invece è dello scorso anno quando allo Stadium Zapata firmò la rete del momentaneo vantaggio nella gara terminata poi per 2-2. La speranza dei tifosi bergamaschi è che il colombiano possa arricchire il suo bottino personale, quella dei supporter della Signora che l’attaccante possa esser fermato a dovere dalla difesa bianconera.