Rimborso Dazn, clienti delusi: “Perché non ho ricevuto la mail”?

La mail di Dazn agli abbonati con la comunicazione del rimborso con un mese in omaggio dopo i disservizi dell’ultima giornata di campionato.

Gli abbonati di Dazn sono in subbuglio per la mail che sta girando da qualche ora, circa l’offerta di un rimborso, sotto forma di mese gratuito di fruizione de servizio in seguito ai disservizi causati nel corso di Inter Cagliari e Verona Lazio. Non tutti hanno ricevuto la mail della piattaforma televisiva, che annuncia, di fatto l’omaggio di un mese di programmazione proprio per scusarsi degli inconvenienti causati nei giorni scorsi a tutti i suoi abbonati.

Un mese gratuito per recuperare la stima dei propri abbonati. Un rimborso, sotto forma di mese gratuito, insomma, da parte di Dazn per consolidare il suo ruolo, al momento, nel mercato ci cui si appresta a diventare leader. L’affare dei diritti tv, lancia la piattaforma streaming tra le grandi d’Europa, con l’esclusiva della maggior parte delle gare della Serie A dalla prossima stagione. Dazn fa pace con i suoi abbonati, insomma, ma non tutti hanno ricevuto, per ora, il gradito omaggio.

Rimborso Dazn, clienti delusi: il web è impazzito alla ricerca della preziosa mail

Il disservizio causato da Dazn la scorsa domenica, aveva causato non poche lamentele da parte degli abbonati ed in generale degli osservatori tutti. Al centro della polemica, non solo le difficoltà della piattaforma di consentire la visione delle gare in questione agli abbonati, ma anche e soprattutto i dubbi legati alla tenuta della stessa piattaforma dalla prossima stagione. Il rimborso, come omaggio di un mese di abbonamento, potrebbe placare gli animi.

In molti, sono insomma preoccupati dal fatto che Dazn possa non riuscire a garantire la visione di sette gare in esclusiva dalla prossima stagione di Serie A, cosi come da accordi, in seguito all’acquisizione dei diritti tv proprio della massima serie di casa nostra. La speranza degli abbonati è che tutto vada nel verso giusto, che tutto sia visibile nel migliore dei modi, e magari a prezzi anche più contenuti, rispetto ad altre proposte di abbonamento di altre aziende.