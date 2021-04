Serie A, guerra tra 7 club e Dal Pino: chieste le dimissioni, ma c’è di più

Sette club di Serie A hanno chiesto le dimissioni di Dal Pino e l’hanno avvisato di una denuncia ai suoi danni per cattiva gestione.

Guerra totale nella Lega Serie A, infatti 7 club hanno chiesto ufficialmente le dimissioni di Paolo Dal Pino, il presidente nonché vicepresidente della FIGC, e gli hanno notificato anche una denuncia con richiesta danni per cattiva gestione.

Le 7 società che hanno scatenato la guerra sono: Atalanta, Napoli, Juventus, Inter, Lazio, Fiorentina e Verona. Di certo, al centro della loro condanna nei confronti di Dal Pino, c’è il ritardo conseguito nella questione diritti tv, per la quale si è dovuti arrivare all’ultimo giorno utile per assegnarli.

Il pacchetto 2, invece, proprio per via dei rinvii continui, non è ancora stato dato. In pratica, con questo termine, ci si riferisce alle gare dell’anticipo serale del sabato, quello delle 12:30 di domenica, e infine quello del posticipo del lunedì. In questa stagione, queste partite sono di DAZN.

Guerra Lega Serie A, come può essere sfiduciato Dal Pino

La guerra all’interno della Lega Serie A, dunque, è scoppiata definitivamente. I 7 club che hanno chiesto le dimissioni di Dal Pino, faranno leva nella prossima assemblea, sui danni apportati dalla sua gestione, nonché dalla negligenza nel ricercare l’accordo con i fondi per i diritti tv, che quasi nessuna società del massimo campionato italiano, ha tenuto in considerazione.

Non basteranno, tuttavia, solo 7 voti per togliere Dal Pino dal suo ruolo. Infatti, ne serviranno ben 14, e al momento questi numeri non ci sono. Soprattutto, mancano Roma e Milan. Il presidente rossonero Scaroni, ha già fatto sentire la sua vicinanza all’attuale presidente della Lega di Serie A, mentre la società giallorossa è probabile che parli stasera in occasione del ritorno dei quarti di Europa League con l’Ajax.

La situazione, inoltre, è ancora più incandescente dopo che domenica DAZN ha avuto pesanti problemi nella messa in onda via streaming della partita Inter-Cagliari. Varie società, hanno infatti sollevato altri dubbi, già manifestati in passato, sull’azienda di TLC.

La guerra è scoppiata, quindi, all’interno della Lega Serie A, tra 7 club e Dal Pino. Sembra complicato, al momento, vedere il presidente sfiduciato, ma i giochi di potere sono in atto e certamente la situazione è ben lontana dallo stabilizzarsi.