La strana coincidenza dei Mendy: in Champions ce ne saranno ben tre

Nelle semifinali di Champions League ci saranno ben tre calciatori di cognome Mendy: Ferland, Edouard e Benjamin.

Dopo la due giorni di Champions League, si è completato il quadro delle semifinali. Le partite saranno Real Madrid-Chelsea e PSG-Manchester City. Esclusa la squadra francese, le altre 3 hanno in comune un’incredibile coincidenza, ovvero hanno tutte un giocatore di cognome Mendy in rosa.

La squadra di Zidane ha Ferland Mendy, la squadra di Tuchel ha Edouard Mendy, e quella di Guardiola ha Benjamin Mendy. Un caso più unico che raro, che fa sorridere, infatti una cosa del genere si fatica a ritrovarla.

Del resto, in Italia, siamo abituati all’incontro tra i due fratelli Inzaghi, quando giocano Lazio e Benevento contro, o anche in passato con Pippo sulla panchina di altre squadre. Ma una cosa del genere, è totalmente nuova.

I Mendy, ripercorriamo la loro stagione

I Mendy che giocheranno le semifinali di Champions League, quindi, rappresentano un caso unico nel mondo del calcio. Andando a vedere nello specifico la loro stagione, e partendo da Ferland del Real Madrid, lui è un terzino sinistro, all’occorrenza anche destro. A Bergamo, lo conoscono bene, in quanto ha segnato l’1-0 nell’andata degli ottavi di finale di Champions contro l’Atalanta.

Il francese, inoltre, gioca titolare con Zidane sin da quando è arrivato, cioè nel 2019, per la cifra di ben 48 milioni di euro dal Lione. Al momento, non sta facendo rimpiangere Marcelo, anche se questi per certi versi è insostituibile.

Passando a Edouard Mendy, il portiere del Chelsea è stato fenomenale in stagione. Infatti, si è reso protagonista di ben 14 clean sheet in Premier League, addirittura 7 in Champions League, per un totale di 21. Chiaramente, questo fa pensare che il club londinese ha fatto benissimo a prenderlo per soli 24 milioni di euro a settembre dallo Stade Rennais.

Infine, passiamo a Benjamin Mendy del Manchester City. Anche lui, come Ferland, è un terzino sinistro, ma non è titolare nella squadra di Guardiola. Difatti, Zinchenko è il favorito del tecnico spagnolo, mentre il francese dal suo arrivo nel 2017, non ha mai veramente convinto. Tuttavia, come soddisfazione personale, oltre a titoli col club, ha soprattutto la Coppa Del Mondo conquistata nel 2018, seppure abbia giocato solo 40 minuti contro la Danimarca.

La coincidenza dei Mendy in semifinale di Champions League ha dell’incredibile. Tuttavia, forse, potrebbe essere la squadra senza uno di loro, il PSG ha conquistare la vittoria finale, quindi sarà meglio che Ferland, Edouard e Benjamin, diano il meglio di se per non permetterlo.