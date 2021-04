Emre Can, disastro contro il City: “goduria” Juventus

Il disastro di Emre Can nel doppio confronto con il City è nel mirino dei tifosi tedeschi. I sostenitori della Juve sono invece divisi, fra chi sottolinea i suoi errori e chi lo reputa il manifesto del fallimento bianconero.

Disastro Emre Can. Il Borussia ha pagato una serie di errori pesanti del centrocampista, prelevato per dare sostanza alla mediana e fungere al caso da difensore, ma nel mirino dopo i 180 minuti dei tedeschi contro il City. Dopo gli errori nel match dell’andata, l’ex Juve anche nel match di ritorno è stato decisivo. In favore di Guardiola però, che guida una squadra capace di approfittare dei vuoti lasciati dagli avversari. Il rigore procurato ha chiuso i conti e il cammino in Champions dei tedeschi, che hanno pagato a caro prezzo il disastro di Emre Can.

Il centrocampista è nel mirino della critica, e i voti assegnati dai tabloid di tutta Europa certificano una partita horror. Emre Can è l’obiettivo dei tifosi del Borussia Dortmund, ma anche dei sostenitori bianconeri, divisi fra chi lo rimpiange e chi invece benedice una cessione fondamentale in chiave plusvalenze.

Disastro Emre Can: “La migliore cessione della storia”

Si apre il dibattito su un calciatore che in nell’esperienza italiana aveva convinto proprio tutti. Fu fondamentale in alcune partite per Allegri, soprattutto in chiave Champions, quando contro l’Atletico Madrid fece il terzino box to box. Una intuizione geniale del tecnico livornese, che fece del turco un calciatore in grado di fare tre ruoli. Ha fatto l’esterno, il terzo di difesa, il centrocampista. Un elemento prezioso, che mise al centro della critica la Juventus dopo la cessione, dovuta ad un modulo, quello di Sarri, in cui le sue caratteristiche non sarebbero state sfruttate appieno. E i tifosi dopo il disastro di ieri sono divisi su Emre Can.

#emrecan è stata la migliore cessione nella storia della Juve, una pippa di dimensioni bibliche — Marco (@Marco562017) April 14, 2021

Fra i tanti commenti impietosi sulla sua partita, c’è anche però chi critica la Juventus. A Torino Emre Can non ha mai demeritato, e al contrario del disastro di ieri nel match fra il Borussia Dortmund e il Manchester City, in bianconero ha sempre offerto prove positive in Champions. In molti però sono divisi. Il turco è infatti un calciatore di sistema, che in Germania con Terzìc non sta forse dando il meglio, ma che in squadre che puntano sulla forza in mediana, potrebbe essere prezioso. Come lo è stato in passato per Massimiliano Allegri.

Tutti i nodi vengono al pettine. Chiede scusa a #Sarri. #EmreCan — Roby.cr (@Anakin77cr) April 15, 2021

Abbiamo ceduto un giocatore valido di 25 anni perché non piaceva a un allenatore che abbiamo esonerato sei mesi dopo — teooopiana (@teo_piana) April 7, 2021