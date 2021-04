Calciomercato Juventus, pronta la rivoluzione in porta: Szczesny in bilico

Szczesny potrebbe andare via dalla Juventus se dovesse arrivare Donnarumma. Una vera e propria rivoluzione per la porta bianconera.

Le voci degli ultimi giorni, con tanto di viaggio di Mino Raiola, il re degli agenti, a Torino per parlare di Donnarumma con la Juventus, non fanno che alimentare la possibile rivoluzione nella porta bianconera. Szczesny, certamente non farà il secondo, mentre Buffon sembra di nuovo verso l’addio.

Il mercato, quindi, si inizia già a scaldare, e difficilmente questa situazione rimarrà quella attuale, ovvero con il portiere polacco senza fiducia per il prossimo futuro. Del resto, anche se è senza dubbio uno dei migliori estremi difensori d’Italia e d’Europa, a 30 anni può ancora avere una commercializzazione importante, con un prezzo che si aggira intorno ai 40 milioni di euro.

I soldi presi dall’eventuale cessione di Szczesny, poi, per la Juventus andrebbero a alimentare la rivoluzione a centrocampo oltre che in porta, in un reparto dove di campioni non ce ne sono.

Juventus, rivoluzione totale

La rivoluzione della porta della Juventus, passa non solo da Szczesny, Buffon e Donnarumma, ma anche da come andrà a finire la stagione. La prossima giornata è fondamentale, con lo scontro al vertice a Bergamo con l’Atalanta, alla quale seguirà l’altro match fondamentale, ovvero Napoli-Inter. Un risultato positivo della squadra bianconera, la porterebbe a maggiori certezze di disputare la prossima Champions League.

Tutto, o quasi, passa dalla qualificazione nell’Europa che conta, con i soldi che serviranno a acquistare diversi giocatori in tutti i reparti. Inoltre, c’è anche la grana Cristiano Ronaldo, in scadenza a giugno 2022, e che si sta guardando molto intorno, prima di comunicare la sua scelta definitiva.

C’è anche la questione Dybala a tenere banco, seppur diversa da quella di Szczesny. Anche per l’argentino, l’accordo scade a giugno 2022, e da mesi è ormai sul mercato. Tuttavia, negli ultimi giorni, complice anche il ritorno al gol contro il Napoli, c’è stato un riavvicinamento che potrebbe portare a una firma di contratto.

La Juventus, dunque, si prepara alla rivoluzione in porta con Szczesny non sicuro del posto, ma anche nel resto dei reparti. Adesso, però, bisogna prima finire la stagione nel migliore dei modi, puntando al secondo posto, e poi sarà l’ora di ricostruire per ripartire, e questo riguarda anche la scelta di un eventuale nuovo allenatore.