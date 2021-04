Everton-Tottenham, ultimo treno per l’Europa: Ancelotti e Mourinho al bivio

Everton e Tottenham provano a salire sull’ultimo treno per l’Europa League: scontro diretto tra Ancelotti e Mourinho. Il tecnico italiano prova a registrare il record.

E’ partito il countdown. L’Everton ospiterà il Tottenham questa sera alle ore 21:00 per una sfida dal sapore europeo. Entrambe le squadre cercano la qualificazione in Europa League, difficile se non addirittura irraggiungibile quella in Champions. I due club hanno cominciato forte e con il piede giusto la stagione, ma si sono persi per strada. Carlo Ancelotti aveva alzato l’asticella dell’obiettivo finale, forse si è spinto troppo oltre. E come Icaro, è scivolato giù in classifica. Ora il re delle coppe rischia di restare senza coppe.

D’altra parte, anche José Mourinho non può dirsi soddisfatto. Il suo Tottenham è stato tagliato fuori dalla Dinamo Zagabria agli ottavi di Europa League, che sarebbero stato un ottimo pass per il torneo continentale più ambito. Ora gli Spurs si ritrovano al 7° posto, dietro il Liverpool e sopra i Toffees di solo un punto, ma con una partita in più. Lo scontro diretto di questa sera tra Everton e Tottenham sarà fondamentale. Inoltre, il bilancio tra i due tecnici è in perfetta parità, ma l’allenatore di Reggiolo può fare il colpaccio da record.

Leggi anche >>> La Bundesliga sceglie: meglio la rabbia Bayern o il cuore Lipsia?



Everton-Tottenham, Ancelotti cerca la terza vittoria sugli Spurs

In stagione, le due squadre si sono affrontate già due volte. Nella sfida d’andata di campionato, l’Everton ha trionfato in casa del Tottenham per 1-0. Successivamente, al quinto turno di FA Cup, le due formazioni hanno dato spettacolo con un roboante 5-4 per i Toffees e la gara è terminata solo ai tempi supplementari. Dunque, Ancelotti ha messo a segno due vittorie in due partite contro Mourinho, pareggiando di fatto il bilancio contro il collega portoghese.

Quella di questa sera sarà la nona sfida tra i due in carriera: 4 vittorie a testa, nessun pareggio. Le loro gare – lo dimostrano i risultati – sono sempre equilibrate. I successi sono stati raggiunti sempre per un gol di differenza.

La corsa per ottenere un posto in Europa League passa dal Goodison Park. I tre punti peseranno come un macigno, soprattutto per il futuro dei due tecnici. Inoltre, se l’Everton dovesse vincere, sarà la prima storica doppietta in Premier League contro il Tottenham: non ha mai vinto il doppio confronto andata e ritorno.