Chi è Kennet Andersson. Cannavaro su Instagram: “Lui il peggiore”

Fabio Cannavaro in un intervento social ha risposto a varie domande dei tifosi e degli appassionati di calcio. A chi gli ha chiesto chi fosse il peggior avversario che abbia mai marcato, l’ex capitano azzurro risponde con un nome a sorpresa.

Fabio Cannavaro di grandi attaccanti in carriera ne ha marcati molti, sia in allenamento che in partita. Tra Parma, Inter, Juventus, Real Madrid e Nazionale l’ex capitano azzurro ha avuto a che fare con avversari del calibro di Ronaldo il Fenomeno, Zidane, Henry, Sheva, Messi e Batistuta, solamente per fare alcuni nomi.

Leggi anche–> Pepe su Cristiano Ronaldo: svelato il futuro?

Eppure l’attuale allenatore del Guangzhou, da alcuni accostato alla panchina del Napoli per la prossima stagione, in un intervento su Instagram ha svelato qual è stato l’attaccante più difficile da contenere. Nessuno di quelli sopra citati, ma un nome a sorpresa che forse in molti nemmeno ricorderanno.

Cannavaro tira fuori dal cilindro il nome di Kennet Andersson, centravanti del Bologna tra il 1996 e il 1999 (e prima anche del Bari), che l’ex difensore sfidò quindi durante la sua esperienza al Parma. “1,93, di testa su 10 palloni ne avrò presi uno o due” confessa il Pallone d’Oro del 2006, parlando del suo avversario come di un “fenomeno assoluto“.

Ma chi è questo gigante svedese di quasi due metri che ha rappresentato un vero incubo per Cannavaro?

Kennet Andersson, il gigante del Bologna ‘spauracchio’ di Cannavaro

Una carriera ventennale quella di Anderson, che è iniziata nel 1985 nell’Eskilstuna e conclusa nel Garda, nel 2005, squadra della città di Göteborg. Per lui anche un’esperienza in Serie A prima al Bari, nella stagione 1995-1996, e poi al Bologna, dove ha giocato dal 1996 al 2000, periodo in cui sfidò un Cannavaro che, stando alla sua testimonianza, con lui non la prese mai di testa.

“I think Thiago Silva is currently the best defender in the world. He has exceptional qualities, he can defend well, attack well, he is always well focused. He is always in the right place at the right time. He is very serious.” – Fabio Cannavaro pic.twitter.com/SK5SE65PlM — Dravid(டிராவிட்) (@CFCDravid) March 20, 2021

114 presenze con la maglia dei felsinei e 33 gol totali: non proprio un bomber di razza, ma un onesto attaccante che evidentemente Cannavaro ancora ricorda bene. Dieci anni di militanza anche nella nazionale svedese per Anderson (dal 1990 al 2000) che con la maglia del suo Paese è sceso in campo per 83 volte andando a segno in 31 occasioni.