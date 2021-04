In casa Juventus continua a tenere banco il caso legato al futuro di Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese mai come quest’anno messo in discussione a Torino, nella vicenda interviene il suo connazionale ed ex compagno Pepe.

Contro l’Atalanta, domenica prossima, Cristiano Ronaldo andrà a caccia del gol numero 100 con la maglia bianconera. In meno di tre stagioni l’asso portoghese può raggiungere la tripla cifra: ‘basterà‘, si fa per dire, una tripletta con in casa della Dea per poter tagliare l’importante traguardo. Sarà un Ronaldo nervoso, come lo abbiamo visto contro il Genoa, o maggiormente sereno come raramente è capitato nelle ultime uscite?

Il numero 7 di Pirlo non poche volte ha espresso in campo il suo disappunto nei confronti dei suoi compagni, in particolar modo quando hanno preso scelte che non prevedessero un suo coinvolgimento nell’azione. L’ex Real Madrid ha sempre fame di gol, vittorie e record, per questo quando non riesce a dare il suo contributo scuote la testa e si agita nervosamente quando platealmente.

Cristiano Ronaldo 2014 – 2017 was on different level 😳 pic.twitter.com/o4jF6QP3Vf — TeamCRonaldo. (@TeamCRonaldo) April 16, 2021

Può però tornare a segnare e a inseguire i suoi primati già domenica contro l’Atalanta, e tra gli obiettivi c’è anche quello di consolidare il primo posto nella classifica dei marcatori del campionato. In tutto ciò non si placano le voci riguardanti il suo futuro: c’è chi afferma come la Juve debba privarsi del suo numero 7, chi invece non mette in discussione un giocatore come Ronaldo, anche a 36 anni compiuti.

Leggi anche–> Atalanta-Juventus, Ronaldo e Dybala ‘avversari’ in campo

Nella vicenda è intervenuto il suo connazionale ed ex compagno ai tempi del Real Madrid Pepe, che ha ‘svelato‘ il futuro del suo amico.

Futuro Ronaldo, Pepe: “Felice a Torino”

Si sono affrontati in Champions League poco più di un mese fa e ora Pepe torna a parlare di Ronaldo in un’intervista. Il difensore centrale ammette di desiderare il ritorno di Cr7 in Portogallo, ma allo stesso tempo dichiara come il suo amico sia “felice a Torino”.

“Lui a Torino è felice e in fondo spero possa restare lì, anche perché ha un altro anno di contratto, per continuare a rappresentare il Portogallo all’estero” le parole dell’attuale difensore del Porto. Dichiarazioni importanti che, tuttavia, non possono essere considerate in chiave mercato. Del futuro di Ronaldo si parlerà, probabilmente, a fine stagione e a bocce ferme, tracciando un bilancio del triennio in bianconero del portoghese.