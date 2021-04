Inghilterra regina d’Europa: 4 club in semifinale, il precedente

Altro che Brexit, l’Inghilterra trionfa in Europa: quattro club inglesi in semifinale tra Champions League ed Europa League.

Il calcio inglese torna a protagonista in Europa dopo un anno di delusioni. Nel giro di 3 giorni, la Premier League ha portato nelle semifinali delle due competizioni continentali ben 4 club. Il Manchester City e il Chelsea si giocheranno il posto in finale di Champions League. La squadra di Guardiola è una delle favorite, ma dovrà superare l’ostacolo PSG che ha battuto i campioni d’Europa in carica. I Blues, invece, dovranno vedersela con il Real Madrid nel doppio confronto. Due sfide complesse ma molto suggestive e si preannunciano ricche di spettacolo.

Dall’altra parte, nel secondo torneo targato UEFA, Arsenal e Manchester United fanno la voce grossa. Insomma, tutt’altro che Brexit. Quattro inglesi lottano per i titoli continentali, due in Champions e due in Europa League. Stesse possibilità di accedere in finale, magari assieme. L’ultimo precedente ha portato fortuna.

Brexin, l’Inghilterra torna protagonista in Europa: nel 2018-19 fu trionfo assoluto

Nella scorsa stagione, solo lo United ha rappresentato l’Inghilterra ai vertici del calcio europeo, senza però riuscire a raggiungere la finale di Europa League. Dopo qualche mese, la situazione sembra completamente ribaltata. Ci sono grandi possibilità che la Premier League possa fare bottino pieno e portare tutte e 4 le inglesi nelle due finali.

Successe per la prima volta nel 2018-19, quando Chelsea, Arsenal, Liverpool e Tottenham dominarono il palcoscenico continentale e raggiunsero le finali di Baku e Madrid. A trionfare furono i Blues di Sarri e i Reds di Klopp. Nessuna traccia di allenatori inglesi due anni fa, così come oggi.