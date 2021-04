Italia, svelata la nuova maglia della nazionale 2021-22 – FOTO

Footy Headlines, portale specializzato, ha svelato la maglia da trasferta dell’Italia per il prossimo anno. Le foto di una casacca innovativa e quelle dei portieri.

Un bianco predominante, e un lavoro tutto sommato innovativo, senza però accantonare la tradizione. La maglia dell’Italia per la stagione 2021-22 è stata svelata da Footy Headlines, portale specializzato. Potrebbero non essere quelle indossate per l’Europeo, anche se la certezza non c’è. Di sicuro però l’Italia in futuro indosserà una maglia pensata con un occhio al merchandising.

I prodotti legati agli azzurri non sono in Europa fra quelli più venduti, e la Federazione, con lungimiranza, sta provando ad alzare gli standard. Ecco quindi che il lavoro sembra avere un look diverso, più accattivante. Una idea per fare contenti gli innovatori, ma senza perdere la tradizione di una casacca bianca che farà discutere. Footy Headlines ha svelato anche le casacche per i portieri.

Leggi anche: Mourinho, ore contate al Tottenham: c’è una pista italiana

Italia, la nuova maglia: un occhio alla tradizione in un lavoro innovativo. C’è anche quella dei portieri

Sfondo come sempre bianco quindi per la maglia dell’Italia, ma molte innovazioni. Sulle maniche sono presenti infatti alcune strisce azzurre, mentre il logo della federazione è centrale, accanto a quello di Puma, sponsor tecnico della nazionale. Sotto invece compare la scritta Italia, sempre in azzurro, e ai lati c’è una striscia orizzontale rossa e una verde, che completano il tricolore.

VUOI VEDERE LA NUOVA MAGLIA DELL’ITALIA? — clicca qui

Lavoro simile anche sulla prossima maglia che indosseranno i portieri dell’Italia. Il colore predominante è il blu, e le strisce sulle spalle diventano bianche. Immutata invece la parte centrale della divisa, identica a quella bianca. Stesse indicazioni invece per la seconda casacca dei portieri, dove il colore principale è invece un giallo acceso. Un lavoro che farà discutere, ma che a prima vista sembra di sicuro un passo avanti su una linea più innovativa scelta da Puma e dagli azzurri.