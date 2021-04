Rinnovo Quagliarella: la Sampdoria prepara una sorpresa

Rinnovo Quagliarella, l’accordo è vicino e la Sampdoria potrebbe inserire un bonus molto allettante per il calciatore. E’ pronto a dire sì.

Il rinnovo fra Quagliarella e la Sampdoria è ad un passo. L’agente del calciatore è da settimane in contatto con il club, che ha già chiuso accordi con gli altri calciatori in scadenza. Quello con l’attaccante resta il nodo più districato da sciogliere, più per una questione di bonus che per la volontà delle parti. Il calciatore continua a segnare, e potrebbe firmare per un’altra stagione e legarsi ad un club che lo tiene in grande considerazione.

La svolta però è condizionata dalle cifre offerte e dai bonus, così come ha raccontato oggi il Secolo XIX, svelando un’importante novità. I contatti infatti si sono intensificati, e Beppe Bozzo sarebbe pronto insieme al calciatore a dire sì, grazie ad una clausola che allargherebbe i termini dell’accordo. Un’offerta irrinunciabile per il rinnovo di Fabio Quagliarella, che si legherebbe a lungo alla Sampdoria.

Leggi anche: I rimpianti della Juventus a quota 12: sarebbe stato scudetto?

Rinnovo Quagliarella, la Sampdoria allarga l’offerta: l’attaccante pronto a dire sì

La fumata bianca è in arrivo. Fabio Quagliarella dopo una lunga trattativa potrebbe firmare il rinnovo con la Sampdoria. Bozzo nei giorni scorsi ha proposto al club un accordo simile al precedente, senza ritocchi al ribasso sullo stipendio. La risposta è stata rispedita al mittente con una controproposta sulla base di 700 milioni di euro. Quagliarella avrebbe dato l’ok a trattare su quella cifra, a patto però dell’inserimento di alcune clausole che saranno decisive per chiudere l’affare.

La più importante arriva proprio dal club, che sarebbe pronto a preparare una “sorpresa” all’attaccante. Fra i bonus legati alla parte economica, ci sarebbe infatti la proposta di compiere il salto dal campo agli uffici del club. Un invito al quale l’attaccante non può dire di no, e che potrebbe essere il passaggio chiave nella trattativa. Non è ancora chiaro il ruolo che potrebbe essere proposto all’ex Napoli e Juve, che potrebbe entrare in società o nello staff tecnico. Di certo sarà fondamentale per aggiungere un nuovo capitolo ad una storia lunga e ricca di successi.