Napoli, la tradizione argentina si è persa: il mercato potrebbe ravvivarla

La tradizione dei giocatori dell’Argentina Napoli ha una lunga storia, già prima di Maradona. Adesso, con Lamela e De Paul la si vuole riprendere.

Napoli ha un grande legame con l’Argentina, inevitabilmente per via di Diego Armando Maradona, il più grande giocatore di tutti i tempi. Già prima di lui, però, c’erano stati altri argentini che si sono presi un posto nel cuore dei napoletani, come il grande Omar Sivori, che ha giocato anche per la nazionale italiana.

Anche con l’arrivo della nuova proprietà di Aurelio De Laurentiis, questo legame è stato portato avanti, e ci sono stati diversi giocatori acquistati, sin dalla Serie C. Il primo, a far innamorare dopo la caduta negli inferi, è stato Roberto “il Pampa” Sosa. Poi, una volta risaliti in Serie A, ecco l’arrivo di Lavezzi.

L’attaccante, ha contribuito a rafforzare la tradizione argentina dei calciatori del Napoli, entrando di diritto nel cuore dei tifosi azzurri. Negli stessi tempi, ci sono stati anche il “Boss” della difesa, Hugo Campagnaro, poi Datolo, Denis e anche altri. Infine, è toccato a Gonzalo Higuain, infiammare i cuori dei napoletani, salvo poi tradirli per andare alla Juventus.

Napoli, con De Paul e Lamela continua la tradizione

La tradizione argentina del Napoli, sembra essersi fermata dopo l’addio di Higuain. Tuttavia, la prossima sessione di calciomercato potrebbe riportarla a vita nuova, visto che il club azzurro segue sia De Paul che Lamela.

Partendo dal giocatore dell’Udinese, le sue prestazioni sono state buone in questa stagione. Insieme al resto della squadra, soprattutto, è riuscito a raggiungere una posizione di classifica abbastanza tranquilla, così da non dover penare fino alla fine per la salvezza, ormai quasi raggiunta. Il prezzo di De Paul si aggira intorno ai 40 milioni, e per lui c’è la fila.

Passando a Lamela, il giocatore del Tottenham è spesso titolare con Mourinho in questa stagione, ma non sembra proprio a posto a Londra. Difatti, ha segnato un solo gol in Premier League, quello di rabona contro l’Arsenal, ma poi oltre questo nient’altro. Il suo prezzo, potrebbe aggirarsi sui 20 milioni di euro.

La tradizione argentina del Napoli, dunque, si è arenata negli ultimi anni, ma potrebbe riprendere vita. De Paul e Lamela, potrebbero sbarcare nella città che fu, è e sarà sempre di Maradona, per cercare di seguirne le orme, chiaramente non nelle prestazioni, bensì nell’infiammare i cuori dei tifosi azzurri.