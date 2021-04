La coppa, la sua ossessione, il suo talismano e forse quello che gli riesce meglio. Benitez re delle finali europee, oggi compie 61 anni.

Una carriera iniziata da calciatore, vivaio del Real Madrid, dove però non riuscirà mai ad esordire in prima squadra. Poi in veste di allenatore, prima a Tenerife e poi a Valencia, imporrà il suo credo tattico, il suo profilo quasi basso di grande stratega del campo. Due campionati vinti e la prima finale europea. Siamo nel 2004, la finale di Coppa Uefa è Valencia Olympique Marsiglia, Rafa Benitez, ottiene il suo primo trofeo europeo.

L’anno successivo sarà al Liverpool, dopo aver rifiutato per divergenze con la società il rinnovo con il Valencia. Nel 2005 guida i reds, capitanati da Steven Gerrard alla finale di Champions League contro il Milan. Una delle finali più belle di sempre. 3-0 per i rossoneri alla fine del primo tempo, 3-3 alla fine dei novanta minuti. Si va ai rigori e Rafa Benitez porta cosi a casa il suo secondo trofeo europeo.

Re di Coppa spietato nelle finali europee: Rafa Benitez compie 61 anni

Nel 2007 ancora una finale europea per Rafa Benitez, ancora in Champions League ed ancora contro il Milan, ma stavolta a trionfare saranno i rossoneri di Carlo Ancelotti e Pippo Inzaghi. Il 2010 è l’anno dell’approdo all’Inter, per raccogliere l’eredità di Josè Mourinho, compito pesante considerata la vittoria, nel corso della stagione precedente, della Champions League. Con in nerazzurri l’avventura finirà dopo pochi mesi, il tempo di conquistare una Supercoppa italiana ed un Mondiale per club.

Arriva al Chelsea, dove sarà protagonista dell’ennesima finale europea con la conquista della sua seconda Europa League. Ci sarà poi Napoli, dove lascierà il segno per trofei nazionali vinti e per aver gettato le basi per quello che sarà poi il Napoli di Sarri arrivato ad un soffio dallo scudetto. Dopo Napoli l’avventura al Real Madrid dove Rafa Benitez non riuscirà mai ad affermare il suo calcio ed il suo stile. Dopo l’esonero dal Real l’avventura al Newcastle con la seconda serie e la promozione in Premier. Poi la Cina, ed un futuro che forse avrà ancora qualcosa da dire.