Pogba contro Mourinho: “Il suo metodo non funziona”

Pogba contro Mourinho. Il centrocampista dello United fa il paragone con Solskjaer senza lesinare critiche allo Special One.

Sotto attacco. E’ forse il peggior momento della carriera di Mourinho, in bilico al Tottenham, bersaglio delle critiche della stampa e adesso anche di Pogba che ha rilasciato dichiarazioni pesanti contro lo Special One. Lo ha fatto paragonandolo a Solskjaer. E svelando alcuni retroscena che non faranno piacere al portoghese. Pogba va quindi dritto contro Mourinho, raccontando “una abitudine” del portoghese sottolineata spesso da molti calciatori.

“Con Mourinho avevo un buon rapporto – ha svelato Pogba – ed era chiaro a tutti. Non so neanche spiegare perché tutto si sia deteriorato. Le sue parole contro di noi dopo la nostra vittoria? Avrebbe dovuto raccontare la partita, in cui noi abbiamo vinto. Mourinho però preferisce parlare d’altro, ma è una cosa a cui è abituato”. Lo Special One non è nuovo infatti ad alcune accuse, e Pogba spiega quali sono le cause che spesso incrinano i rapporti fra il tecnico e i propri calciatori.

Pogba contro Mourinho: “Lui non difende mai i calciatori”

Arriva quindi la stoccata di Pogba, che va dritto contro Mourinho. Un paragone con Solskjaer in cui è raccontata la gestione dei calciatori da parte del portoghese. Fu proprio a causa di un battibecco nel 2018, che si incrinò il rapporto tra il francese e il tecnico. Alla base però, c’è un’altra motivazione. “Mourinho non è come Solskjaer – ha affermato a Sky Sports Pogba, sparando dritto contro il portoghese -, perché il nostro allenatore non accantona i calciatori. Potrebbe non schierarli, anche decidere che a fine anno sarebbero fuori dal progetto, ma mai comportarsi come se non esistessero”.

Parole dure, dettagliate poi dal francese. “I metodi di Solskjaer funzionano meglio perché sono vicini ai calciatori. E’ tutto diverso da quando c’era Mourinho, e il nostro allenatore non andrebbe mai contro i calciatori”. Una frecciata pesante e diretta del francese, che non passerà certo inosservata agli occhi dello Special One. Intanto il suo Tottenham sarà impegnato contro l’Everton in un match che potrebbe essere decisivo per la stagione. Perdere significherebbe alimentare le tensioni e potrebbe anche essere fatale per la sua esperienza in Inghilterra, dove tutti, compreso Pogba, sembrano puntare il dito contro Mou.