Mandzukic, con l’infortunio rifiuta lo stipendio: la beneficenza ringrazia

Mandzukic al Milan non è stato un protagonista per via di un infortunio. Proprio per questo ha rinunciato al suo stipendio.

La stagione di Mario Mandzukic al Milan, dopo essere arrivato a zero a gennaio, è stata tutt’altro che positiva. Appena 5 presenze, una in Serie A e una in Europa League, con zero gol e assist. Ciò per via di un infortunio, e a causa di questo ha rinunciato a prendere lo stipendio del mese di marzo.

Un gesto, quello del croato, certamente d’eccezione e che non si vede mai o quasi. Inoltre, la bontà dell’azione dell’attaccante rossonero, è ancora più grande perché i soldi a lui destinati andranno in beneficenza, secondo quanto riportato dal presidente Scaroni.

Sarà la Fondazione Milan a ricevere i contanti dello stipendio di Mandzukic, così da aiutare le persone più fragili, di cui la società rossonera con la sua associazione si occupa da tanti anni.

Non solo Mandzukic, anche Tommasi tagliò lo stipendio

Il caso di Mandzukic che rifiuta lo stipendio di marzo per via dell’infortunio, non è un unicum nella storia del calcio. All’inizio degli anni 2000mila, infatti, Damiano Tommasi, all’epoca alla Roma, subì la rottura del crociato anteriore e posteriore, tanto da saltare un’intera stagione.

L’ex calciatore, poi presidente dell’AIC (Associazione Italiana Calciatori), preferì tagliarsi lo stipendio fino a 1500 euro, cioè il minimo sindacale, visto che non poteva giocare e contribuire alle prestazioni della squadra.

Di recente, invece, purtroppo si è sentito parlare di taglio stipendi solo per via del Covid-19, e della crisi economica causata dalla pandemia. Inoltre, del resto, quando si parla di soldi, sono i presidenti a volerli abbassare, ma non i giocatori.

Bellissimo gesto, dunque, da parte di Mandzukic che non ha voluto prendere lo stipendio di marzo, a causa dell’infortunio. Adesso, però, il croato deve attivarsi e tornare quello di un tempo, così da permettere al Milan di prendersi la qualificazione alla prossima Champions League, e riuscire anche a firmare un rinnovo di contratto.