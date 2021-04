Athletic-Barcellona, finale di Coppa del Re: quanti dolci ricordi per Messi

Stasera si gioca la finale di Coppa Del Re tra Athletic Bilbao e Barcellona, una partita che evoca bei ricordi a Messi.

In Spagna stasera si assegna il primo trofeo della stagione, con la finale di Coppa del Re tra Athletic Bilbao e Barcellona. Due squadre, che a parte lo stesso sentimento di odio da parte dei propri tifosi verso la famiglia reale, in questa stagione hanno poco da condividere.

Partendo dai blaugrana, la squadra di Koeman è in lotta per la vittoria della Liga, e se la deve vedere con il lanciatissimo Real Madrid di Zidane, l’Atletico Madrid di Simeone di molto in calo, e perché no, anche col Siviglia che sta disputando una grandissima stagione.

Passando all’Athletic Bilbao, invece, dopo un brutto inizio in cui la squadra basca era invischiata pesantemente nella lotta per non retrocedere, è riuscita a tirarsene fuori, fino a raggiungere una situazione di classifica tranquilla, oltre a trovare un grande cammino nella Coppa del Re, in cui non ci sono favoriti, nemmeno se affronti il Barcellona.

Leggi anche >>> Una Liga da ritorno al futuro. Nessuno vuole vincerla – VIDEO

Leggi anche >>> Messi, Laporta propone un’offerta singolare: tutti i dettagli

Athletic-Barcellona, non è un inedito in Copa del Rey

⚽️ Gol de Leo Messi (@FCBarcelona_es)

🆚 Athletic Club 1 – 3 FC Barcelona

🏆 #FinalCopaDelRey

🏟️ Camp Nou

📍 Barcelona

🗓️ 30 de mayo de 2015

😍 #LaCopaMola pic.twitter.com/pkjUVC1wUH — RFEF (@rfef) April 15, 2021

La finale di Coppa Del Re tra Athletic Bilbao e Barcellona, non è un inedito nella storia della competizione. Infatti, l’ultima volta che le due squadre si sono affrontate al culmine del torneo è stato nel 2015, quando i blaugrana vinsero per 3-1, grazie anche a uno splendido gol di Leo Messi, che scartò 4 giocatori prima di depositare la palla in rete, sbloccando il risultato.

Prima ancora, nel 2012, l’argentino segnò nella finale sempre contro i baschi, con il match finito 3-0 per il Barcellona. Ancora, nel 2009, altra partita tra le due squadre e altra vittoria dei catalani, con Messi sempre in gol nel 4-1.

Del resto, se Barcellona e Athletic Bilbao sono in finale di Coppa del Re, un motivo c’è ed è fondamentale. Sono i due club con più successi nella competizione, 30 per i blaugrana, 23 per i baschi, i quali però, non vincono dal 1984, proprio contro i rivali di stasera per 1-0.

La finale di Coppa del Re, dunque, metterà di fronte due squadre con stagioni molto diverse tra di loro. Il Barcellona vuole cercare di vincere il primo trofeo stagionale e poi conquistare la Liga, l’Athletic invece vuole ritornare a vincere un trofeo che manca dal 1984, anno in cui arrivò anche la conquista del campionato.