Tra i gioielli di casa Real Madrid che i blancos metteranno in vendita nella prossima estate c’è anche lui. Isco Alarcon, il trequartista ex Malaga che tra pochi mesi potrebbe cambiare aria. Interessa in Italia a Juventus e Milan, importanti sirene estere.

Isco, non solo Juventus – Da anni, all’avvicinarsi di ogni sessione di mercato praticamente, il nome di Isco viene accostato alla Juventus. I bianconeri vengono dati sistematicamente più o meno interessati al trequartista ex Malaga, che da un paio di stagioni almeno al Real Madrid fatica a trovare il posto da titolare. I rapporti con Zidane non sembrano essere dei più idilliaci e specialmente se il francese verrà confermato sulla panchina dei blancos Isco allora deciderà di lasciare Madrid. Ipotesi comunque possibile anche in caso di partenza dell’allenatore delle merengues.

Isco decline is unreal.

This guy won Golden Boy award in 2012 and was 12th in Ballon d’Or 2017 rankings 😪 — DT (@dhvanii_) April 16, 2021

Si apre quindi la corsa internazionale a uno dei talenti più cristallini, e forse inespressi, del calcio mondiale. Isco, quando in forma, ha dimostrato di poter essere decisivo e alla soglia dei 29 anni (li compirà tra pochi giorni) ha ancora molte stagioni da potenziale protagonista davanti a sé.

La Juventus viene sempre data sulle tracce dello spagnolo, così come il Milan a caccia di talenti per aumentare il tasso qualitativo della sua rosa. Il Real Madrid e Perez non si opporranno più alla cessione del calciatore originario di Malaga, quindi quello di Isco sarà uno dei nomi principali attorno al quale ruoteranno tante voci di mercato tra poche settimane.

Isco, avanza l’Arsenal. La Juve risponde?

Isco al Real Madrid ha praticamente vinto di tutto: 4 Champions, 2 Liga, 4 Mondiali per club su tutti e, dopo aver fatto bottino pieno, sarebbe pronto a tuffarsi in un’altra avventura. Non solo Juventus e Milan sul giocatore, dall’Inghilterra danno per interessato anche l’Arsenal: club disposto a mettere sul piatto circa 17 milioni di sterline.

Con un contratto in scadenza nel 2022 e un rendimento non all’altezza del suo talento Isco ha una valutazione di circa 20 milioni, e i Gunners sembrano ben disposti a mettere in ballo tale cifra per portare lo spagnolo a Londra.

23 presenze totali in stagione per Isco, seguito in Spagna anche dal Siviglia. Aggiornamenti importanti in merito sono attesi nelle prossime settimane.