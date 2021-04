Norwich City, promozione da record: i Canarini tornano in Premier

Il Norwich City centra la promozione in Premier League: i Canarini tornano a cantare.

La stagione segnata dalla pandemia è stata anche una delle peggiori mai disputate dal Norwich City. La Premier League 2019-20 è indimenticabile per i tifosi del club, e non per accezione positiva. La squadra ha chiuso il campionato ultima in classifica, perdendo le ultime 10 partite e registrando ben 27 sconfitte in 38 giornate.

La retrocessione è stata meno dolorosa del previsto. Il Norwich City ha compiuto una grande impresa quest’anno ed è riuscita ad ottenere la promozione in Premier League con quattro giornate di anticipo, stabilendo anche un record notevole.

Norwich City, quinta promozione in Premier League in 29 anni: è record

Nessuno come i Canarini. Il Norwich City scenderà in campo questa sera alle 21:00 contro il Bournemouth, pur sapendo di aver già centrato la promozione. Inoltre, da quando è stata fondata la nuova Premier League nel 1992, nessun altro club è riuscito a salire così tante volte nel massimo campionato come i gialloverdi. Quinta risalita in 29 anni. A dare la buona notizia ai tifosi e alla società è stato il pareggio dello Swansea, terzo in classifica.

I Canarini tornano tra i grandi e tornano a cantare. E chi meglio di loro può farlo. Già, perché storicamente, l’inno del Norwich City è il più antico al mondo. Si tratta di un brano scritto nel 1890, adottato dalla società nel 1902 alla sua fondazione. “On the ball, City“, meglio noto come OTBC. Sperando che ben presto i tifosi possano davvero cantarlo nel proprio stadio, al Carrow Road. Intanto, prima di canticchiare la canzone sociale, il club suggerisce ai propri supporter di ascoltare una playlist speciale: quella che sentiranno allo stadio l’anno prossimo prima delle gare di Premier League.