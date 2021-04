Manchester United, la rimonta è servita: trema il record in Premier League

Il Manchester United ha compiuto un’altra rimonta contro il Tottenham vincendo 3-1: trema il record di Premier League di 19 anni fa.

Il Manchester United sta completando una delle sue migliori stagioni degli ultimi anni. Ad inizio 2021, nel cuore dei tifosi era viva la speranza di poter battagliare fino all’ultimo per il titolo in Premier League. Purtroppo, i cugini del City hanno avuto una striscia di risultati utili consecutivi invidiabile, che hanno spezzato le gambe ad ogni concorrente.

I Red Devils non possono rimpiangere nulla o quasi. Sono secondi in classifica, possono accedere in semifinale di Europa League e senza grosse sorprese ritorneranno il prossimo anno in Champions League. Tutto grazie agli ottimi risultati raggiunti e alla mentalità vincente che ha trasferito alla squadra Ole Gunnar Solskjaer. Non a caso, il Manchester United ha compiuto l’ennesima rimonta stagionale nell’ultima gara vinta contro il Tottenham e ora il record della Premier League è più vicino.

Manchester United, ad un passo dal record di rimonte del Newcastle

Mancano ancora sette partite al termine del campionato e lo United può eguagliare o addirittura superare il record detenuto dal Newcastle. Infatti, in questa stagione gli uomini di Solskjaer hanno conquistato 28 punti da situazioni di svantaggio, con ben nove vittorie e un pareggio. Solo in quattro occasioni gli avversari hanno mantenuto il proprio vantaggio. Insomma, mai dare per vinto il Manchester United, che con un’altra rimonta andrebbe a pareggiare il primato stabilito dalle Gazze nel 2001-02. In quel caso, la squadra di Bobby Robson ribaltò completamente il risultato per dieci volte in Premier League, riuscendo a conquistare in totale 34 punti da situazioni di svantaggio. Grazie alla tenacia e determinazione, quei ragazzi arrivarono al quarto posto conquistando la qualificazione in Champions League.

Attualmente, il Manchester United ha pareggiato il proprio score di rimonte riuscite in stagione. Nella stagione 2012-13, la squadra riuscì a registrare 9 vittorie da situazioni di handicap. In quella stupenda annata, Sir Alex Ferguson vinse il suo ultimo titolo inglese, per poi ritirarsi. Dopo 8 anni, Solskjaer prova a raccogliere la sua eredità, cercando di estrapolare il meglio da ogni singolo calciatore, così come fece l’allenatore scozzese.