Futuro Pogba, ingaggio da pazzi: “27 milioni all’anno”

Il futuro di Paul Pogba è ancora avvolto nel mistero. Il centrocampista francese del Manchester United ha un contratto in scadenza nel 2022 e in estate deciderà se rinnovare o lasciare i Red Devils. Intanto Raiola fa il suo gioco.

Attorno al nome di Paul Pogba ruoteranno probabilmente gran parte delle voci di mercato nella prossima sessione estiva. Il centrocampista francese a 28 anni sarà di fronte a un bivio tra poche settimane: rinnovare con il Manchester United un contratto in scadenza nel 2022 oppure lasciare per la seconda volta in carriera i Red Devils. Qualche mese fa Mino Raiola, il suo agente, aveva confessato come il suo assistito avrebbe detto addio all’Old Trafford, ma recentemente sembra essere calata la tensione tra il giocatore e il club.

Tutto, o quasi, ruoterà attorno alla disponibilità economica dello United: quanto potrà, o vorrà, in club inglese investire ancora sul francese campione del mondo? Attualmente Pogba guadagna quasi 12 milioni l’anno, cifra che per l’eventuale rinnovo Raiola vuole ovviamente trattare al rialzo. Dall’Inghilterra informano come l’agente italo olandese abbia già fatto una precisa richiesta per il suo assistito: 577 mila euro a settimana, vale a dire quasi 2 milioni e trecento mila euro al mese. Che, tradotto, significa poco più di 27 milioni e mezzo l’anno.

