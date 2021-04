Piqué esulta dopo la vittoria del Barcellona in Coppa del Re e lo fa senza freni: pesante risposta al famoso streamer e tifoso dell’Atletico Bilbao.

Piqué si gode il successo del Barcellona in Coppa del Re, ed esulta senza freni al temine della partita con l’Atletico Bilbao. Era stato lui l’eroe in semifinale, con un gol e una stoica resistenza nei supplementari a causa di un infortunio. Dopo gli esami gli è stata riscontrata una distorsione che ha recuperato in extremis per l’atto finale di Coppa, in cui ha esultato per il successo della squadra. In modo indubbiamente singolare.

Il difensore si è infatti reso protagonista di un duro botta e risposta con Ibai Llanos, re dello streaming in Spagna. Il basco è una celebrità del web ed è un creatore di contenuti su Twitch. É stato anche il commentatore del derby basco fra Atletico Bilbao e Real Sociedad, prima partita ad essere trasmessa sul popolare canale social. Ieri però dopo il match e la vittoria del Barcellona, Ibai e Piqué si sono resi protagonisti di un curioso botta e risposta. Senza esclusioni di colpi.

Leggi anche: Finale Coppa del Re: il gol assurdo di Messi, parte da metà campo- VIDEO

Barcellona, Piqué contro Ibai dopo la finale di Coppa: volano parole grosse

Botta e risposta quindi dopo la finale vinta dal Barcellona fra Ibai e Piqué. Lo streamer ha scritto al difensore un messaggio diretto. “Congratulazioni, non suonare la tromba alle celebrazioni”, condita da una parola poco carina in un post presentato su Twitter con un commento diretto per Piqué: “Questo ha 8 drink addosso” la frase per il centrale del Barcellona. Ancora più dura la risposta del difensore, che non ha avuto parole carine per Ibai. Un messaggio chiaro, e poi la pubblicazione della conversazione su Whatsapp, avvenuta su Twitter, con tanto di messaggio: “Le lezioni quelle giuste”.

JASJSJSSJSJ oye este lleva ocho cubatas encima https://t.co/s9CVwBEVCr — Ibai (@IbaiLlanos) April 17, 2021

L’ultima parola però la ha presa Ibai, che ha chiuso il duro botta e risposta con Piqué postando la lista dei calciatori con più titoli nella storia del calcio, in cui non il difensore del Barcellona è assente. Uno scambio di battute che ha fatto scalpore in Spagna, e commenti presi d’assalto dai tifosi, che hanno preso partecipato alla discussione accendendo il post partita di Barcellona-Atletico Bilbao.