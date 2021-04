Nuovo calendario Serie B: le date ufficiali dopo la sospensione

Dopo la sospensione e le variazioni in Serie B, la Lega ha comunicato il nuovo calendario con una nota ufficiale.

Una sospensione di 2 settimane per permettere di recuperare le gare saltate e garantire la contemporaneità nelle giornate finali. La Lega di Serie B ha ufficializzato in consiglio direttivo quanto era stato chiesto venerdì, decretando il blocco fino all’uno di maggio. Durante queste due settimane ci sarà quindi il tempo per recuperare le partite delle squadra falcidiate dal Covid, come Empoli e Pescara. Un modo per restituire maggiore linearità al torneo, e garantire un rush finale corretto, equilibrato e all’insegna dello spettacolo. Con un comunicato è stato quindi svelato il nuovo calendario della Serie B.

“L’Assemblea di Lega Serie B – si legge nella nota -, riunita in via d’urgenza oggi in videoconferenza, presenti tutte le società, ha deliberato le nuove date della 16ª, 17ª, 18ª e 19ª giornata di ritorno del Campionato Serie BKT 2020/2021, nonché delle eventuali gare di playoff e playout”. A completare la comunicazione della Serie B, ci sono le date del nuovo calendario, che costringerà le squadre ad un vero e proprio tour de force prima degli spareggi per la promozione e per non retrocedere.

Nuovo calendario Serie B, tour de force prima di play off e play out: le date

La decisone era nell’aria e l’Assemblea di Lega Serie B, chiamata a raccolta in una riunione straordinaria, ha redatto ed ufficializzato il nuovo calendario. Un vero e proprio sprint e tutto in 10 giorni, invece dei 17 previsti dal naturale programma. La sospensione terrà quindi le squadre ferme fino al primo di maggio, e poi partirà il tour de force. Quattro turni che prenderanno il via proprio l’uno maggio con la sedicesima giornata. Il 4 le squadre saranno nuovamente in campo e ancora il 7 di maggio. La stagione regolare si chiuderà il 10, e poi via ai play off e ai play out.

Nuovo calendario anche per gli spareggi, e proprio il comunicato dell’assemblea di Serie B svela le date di un mese di fuoco, in cui terminerà la cadetteria. La speranza è che non ci siano altri focolai all’interno dei club, perché non ci sarebbe spazio per ulteriori rinvii.

Ecco le date inserite nel comunicato della Lega:

16ª giornata di ritorno sabato 01.05.2021 anziché martedì 20.04.2021

17ª giornata di ritorno martedì 04.05.2021 anziché sabato 24.04.2021

18ª giornata di ritorno venerdì 07.05.2021 anziché sabato 01.05.2021

19ª giornata di ritorno lunedì 10.05.2021 anziché venerdì 07.05.2021

Date gare playoff

Turno preliminare (gara “secca”) Giovedì 13 maggio 2021 (5ª – 8ª e 6ª – 7ª)

Semifinali (andata) Lunedì 17 maggio 2021 (5ª/8ª – 4ª e 6ª/7ª – 3ª)

Semifinali (ritorno) Giovedì 20 maggio 2021 (3ª – 6ª/7ª e 4ª – 5ª/8ª)

Finale andata Domenica 23 maggio 2021

Finale ritorno Giovedì 27 maggio 2021

Date gare playout

Sabato 15 maggio 2021 (andata) (17ª – 16ª)

Venerdì 21 maggio 2021 (ritorno) (16ª – 17ª)