Juve, il bilancio senza Ronaldo è margo: la reazione dei tifosi

La Juve esce sconfitta contro l’Atalanta, e paga almeno nel risultato una gara giocata senza Ronaldo: il bilancio è magrissimo, e i tifosi si dividono.

Ancora una sconfitta per Andrea Pirlo, che vede pian piano sgretolarsi le possibilità di una permanenza in bianconero. LA sua squadra non ha meritato la sconfitta, giocando una discreta gara contro la Dea. L’assenza di Ronaldo però, si è sentita in una Juve che non è riuscita a concretizzare le azioni costruite senza il capocannoniere della Serie A. Il bilancio senza il portoghese non lascia infatti spazio alle interpretazioni, e riafferma per la quarta volta le difficoltà dell’attacco.

La Juve ha giocato 4 partite senza Ronaldo, ed è riuscita a raccogliere 3 punti su 12. Cr7 è rimasto fuori per due match ad ottobre a causa del Covid, e contro Crotone e Verona, Pirlo non è andato oltre l’1-1. Stesso risultato il 28 novembre, quando il portoghese fu tenuto fuori dalla gara con il Benevento, terminata con lo stesso risultato. Da quel momento in poi i bianconeri non hanno più fatto a meno del calciatore fino al match contro l’Atalanta, che si è presa il bottino pieno e anche il terzo posto dei bianconeri. Se a questo dato si aggiunge anche il match in Champions perso con il Barcellona da una Juve senza Ronaldo, il dato è inequivocabile. E divide i tifosi.

Juve senza Ronaldo, tifosi divisi: “Quando la partita conta…”

La squadra di Pirlo è nuovamente nel mirino dei tifosi dopo la prova contro l’Atalanta. I bianconeri avrebbero meritato forse un punto, ma la rete di Malinovskyi ha certificato le difficoltà di una squadra fragile. Senza Ronaldo la Juve ha anche disputato una discreta partita, ma si è sentita molto l’assenza di un calciatore in grado di buttare dentro il pallone nei momenti delicati. I tifosi però restano divisi, fra chi mette in discussione tutto il progetto e vorrebbe una svolta tattica e nei calciatori, e chi rimpiange l’assenza del capocannoniere.

termometro di #AtalantaJuve: domani tutti orfani di #Ronaldo che sarà pure uno che non fa la fase difensiva come dicono in tanti, ma la butta dentro sempre, sopratutto quando la partita conta. — Simone Voccia (@simonku83) April 18, 2021

Il calciatore, criticato dopo il ko con il Porto, a conti fatti è la bocca da fuoco più pericolosa per Pirlo. Oltre ai gol, i numeri della Juve senza Ronaldo testimoniano l’incapacità di portare a casa i tre punti. E c’è chi vorrebbe la sua riconferma almeno per la prossima stagione, e una rifondazione in tutto il resto del reparto.

Il più criticato però è Andrea Pirlo. Il tecnico bianconero è nuovamente nel mirino per i risultati della Juventus, che rischia il posto in Champions e la catastrofe in una stagione sempre più delicata. Senza la qualificazione il progetto di Agnelli rischierebbe di essere ridimensionato, e c’è chi spera in un cambio rapido alla guida della squadra.

Prima dobbiamo tornare ad essere una super @juventusfc… speriamo di essere più Allegri il prossimo anno #AtalantaJuve — Fortunato Polimeni (@PolimeniF) April 18, 2021