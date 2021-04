Superlega, chiesta l’esclusione di Inter, Milan e Juventus dalla Serie A

La Superlega è ormai una realtà e il terremoto è così forte da far chiedere l’esclusione di Inter, Milan e Juventus a tre club di Serie A.

L’arrivo della Superlega nel calcio europeo e mondiale ha provocato un terremoto totale nel mondo del pallone. In Italia, tre club quali Atalanta, Verona e Cagliari hanno chiesto l’esclusione di Inter, Milan e Juventus dalla Serie A, uno scenario che avrebbe dell’incredibile.

Del resto, secondo le tre società che hanno chiesto l’estromissione, non si può andare avanti col campionato e con la nuova competizione in parallelo, in pratica non si può tenere un piede in due scarpe.

L’esclusione di Inter, Milan e Juventus dalla Serie A, inoltre, sarebbe anche parte del programma di FIFA e UEFA, che già dalla prossima stagione, non permetterebbero congiuntamente alle federazioni nazionali, di far partecipare alla Champions, all’Europa League e alla Conference League, le squadre fondatrici della Superlega.

Non solo tre club contro la Superlega, il contesto in Italia

La richiesta di esclusione dalla Serie A da parte di Atalanta, Verona e Cagliari per Inter, Milan e Juventus, non è l’unica decisione degna di nota presa in Italia. Nella giornata di oggi, si attende l’assemblea voluta da Dal Pino e De Siervo, rispettivamente presidente e AD della Lega Serie A, per confermare l’alleanza con UEFA e FIFA contro la Superlega.

Questo, andrebbe a creare nuovi scenari solo pochi giorni dopo, la lettera mandata da 7 club di A, in cui si chiedevano le dimissioni di Dal Pino, e lo si informava di un’azione legale nei suoi confronti.

In poche ore, dunque, i contesti sono cambiati totalmente, e potrebbero portare a rompere le attuali alleanze tra i presidente dei club del massimo campionato italiano. Del resto, si aspettano ancora notizie e dichiarazioni da Lotito e De Laurentiis, che appunto, al momento tacciono.

La Superlega, quindi, ha creato un terremoto. Atalanta, Verona e Cagliari hanno chiesto l’esclusione di Inter, Milan e Juventus dalla Serie A, e adesso ci si aspettano reazioni dure da parte di UEFA, FIFA e federazioni nazionali, tra l’altro già annunciate.