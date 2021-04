Calciomercato Bologna, Svanberg pronto per il derby: sarà un’estate calda

Svanberg del Bologna con le sue ottime prestazioni sta facendo parlare di se per il prossimo mercato estivo. Si preannuncia un derby per lui.

Il Bologna anche quest’anno ha raggiunto una posizione di classifica molto tranquilla sin dalle prime partite di questo campionato. Mihajlovic è riuscito ancora una volta a formare una buona squadra, che però non è riuscita totalmente a fare il salto di qualità, cosa che sembra invce aver fatto Mattias Svanberg.

Il centrocampista svedese, che all’occorrenza può giocare mediano ma anche sulla trequarti, è salito di livello in questa stagione. Sia dal punto di vista di gol e assist, 5 reti quest’anno, 4 in più dello scorso campionato, e un passaggio chiave in più, ma soprattutto Svanberg sta molto di più nel vivo della manovra, e così facendo si è preso gli occhi del mercato addosso.

Del resto, il centrocampista del Bologna è sia molto rapido che di grande sostanza, ha un ottimo lancio lungo, è forte di testa grazie alla sua altezza, e non si fa buttare giù facilmente dagli avversari. Insomma, si può ben capire come Svanberg scaldi il mercato estivo.

Svanberg, derby di mercato per lui

Svanberg del Bologna con le sue buone prestazioni ha attirato alcune squadra su di lui per il prossimo mercato estivo. Tra queste, figurano Milan e Inter, pronte a un derby per accaparrarselo.

Al momento, il suo valore di mercato è fissato sui 10 milioni di euro, ma è molto probabile che ce ne vorrà almeno il doppio per portarselo a casa. Inoltre, attenzione anche a possibili inserimenti da parte di club di Premier League, con il Leicester in pole, e subito dietro il Southampton.

Fatto sta, che per prendersi Svanberg dal Bologna nel prossimo mercato, la squadra più avanti è il Milan. Infatti, i rossoneri hanno già imbastito alcune operazioni in passato con i rossoblù, soprattutto per Tomiyasu, ma l’affare non è andato mai in porto. Adesso, le buone relazioni potrebbero aiutare Maldini ad arrivare prima sullo svedese, compagno di nazionale di Ibrahimovic.

Svanberg del Bologna, fa dunque scaldare il mercato con il derby di Milano, ciò a causa delle sue buone prestazioni. Adesso, però, deve continuare a giocare bene, per cercare di salire ancora in classifica con la squadra e poi anche per andare meglio a giocare Euro 2021 con la Svezia. Per le trattative, c’è sempre tempo.