Calciomercato Juventus, Depay ha scelto: arriva l’annuncio

Dalla qualificazione alla prossima Champions League dipenderanno molte strategie di mercato bianconere. La Juventus con l’obbligo di terminare il campionato tra le prime quattro, ma un obiettivo di Paratici sembra aver già deciso: Depay.

È senza dubbio, assieme a Aouar, la stella del Lione di Garcia. Depay, numero 10 e capitano dei francesi, al termine della stagione terminerà però la sua avventura con il club di Ligue 1: contratto in scadenza e un addio già programmato da tempo. L’olandese, che fu accostato sia alla Roma che al Barcellona lo scorso settembre, ha deciso di liberarsi a parametro zero e sembra aver già scelto quella che sarà la sua prossima squadra.

Negli ultimi mesi anche la Juventus si è fatta sotto per il giocatore: Paratici ha monitorato la vicenda tentando di strappare Depay alla concorrenza offrendogli un ingaggio da top player. Si è parlato di un contratto da 7 milioni di euro a stagione per l’olandese che, tuttavia, pare aver già scelto la sua prossima squadra.

Non ci sarà Torino nel futuro di Depay, intenzionato con tutte le forze a vestire la maglia blaugrana. La volontà dell’attaccante della nazionale olandese è quella di raggiungere il connazionale Koeman al Camp Nou e, pur di farlo, sarebbe disposto anche a un ‘sacrificio‘ dal punto di vista dell’ingaggio.

Sarà lui l”erede‘ di Messi? Oppure diventerà un compagno della Pulce argentina?

Juventus, niente Depay: va al Barcellona

Dell’eventualità blaugrana per Depay se ne parlava già da tempo ma ora l’affare sembra essere in dirittura d’arrivo. Dalla Spagna si dicono sicuri del prossimo passaggio dell’olandese in Catalogna, dove andrà a prendere probabilmente il posto di Dembélé, la cui avventura al Barcellona è destinata a concludersi dopo quattro anni non certo esaltanti.

Riporta l’emittente spagnola TV3 un incontro tra l’entourage di Depay e la squadra mercato del Barcellona avvenuto poche settimane fa, con i blaugrana che nella corsa all’olandese non avrebbero battuto solo la Juventus, ma anche Inter e Atletico Madrid ugualmente interessate al 10 del Lione.

Che possa essere Depay il primo rinforzo utile per convincere Messi a rimanere? Sul futuro dell’argentino ogni porta, ad oggi, rimane spalancata.