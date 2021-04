Zorc rompe gli indugi sul futuro di Haaland: “Resterà a Dortmund”

Haaland resta al Borussia Dortmund. Queste le parole del ds della squadra tedesca Zorc. Che spegne ogni chiacchiera di mercato.

Uno delle storie che più di tutte animeranno il prossimo mercato. Erling Haaland, talento norvegese del Borussia Dortmund e le sue mille pretendenti. Praticamente tutta l’Europa calcistica che conta è sul calciatore. Ma il ds della squadra tedesca, Zorc, taglia corto, e dichiara che il calciatore resterà anche il prossimo anno li a Dortmund. Dichiarazioni di rito o decisa volontà di trattenere il calciatore anche per il prossimo anno.

Ad agitare il sonno dei tifosi del Borussia Dortmund e dei suoi dirigenti, ci ha già pensato però Mino Raiola, procuratore del calciatore, che insieme allo stesso padre del ragazzo ha sondato il terreno dei grandi club inglesi, per il momento. Chiaramente senza sapere se altri grandi club siano stati altrettanto interpellati. Raiola, ha inoltre dichiarato di non condividere la posizione del Borussia circa la possibilità che Haaland resti a Dortumnd.

Zorc rompe gli indugi sul futuro di Haaland: il Borussia Dortmund ci spera davvero

A nulla sono valse le dichiarazioni di trattative con Real Madrid e Barcellona, oltre che con i già citati club inglesi. Il Borussia Dortmund, attraverso le parole del suo ds di dice certo che il Erling Haaland resti con loro anche per la prossima stagione, indipendentemente dal piazzamento in classifica nell’attuale stagione. Le minacce, per cosi dire, di rottura, avanzate da Mino Raiola, al momento non impensieriscono più di tanto i tedeschi.

Alla fine, quel che sarà, lo si comprenderà nei prossimi mesi. L’atteggiamento solitamente aggressivo di Raiola in certe situazioni di mercato, lasceranno probabilmente intendere quale sarà il destino del norvegese Haaland. Borussia Dortmund o una super big d’Europa? Tutte sono pronte a fare follie per il ragazzo, che ha dimostrato di essere un vero e proprio talento. Ma alla fine, chissà chi riuscirà a strapparlo alla sua attuale squadra, quest’anno, o forse il prossimo.