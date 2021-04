La Juventus si muove sul calciomercato e torna a mettere nel mirino un calciatore del Real Madrid. E’ in uscita e il prezzo stuzzica i bianconeri.

C’è una doppia traccia che lega Juventus e Real Madrid, avvinghiate all’idea della Superlega e sempre in contatto in chiave calciomercato. L’idea del campionato elitario, che ha visto i due club intrecciare gli interessi per dare vita al progetto, è nata per risollevare le sorti delle società, falcidiate dai riflessi economici dell’emergenza sanitaria. Fallito l’obiettivo Superlega, gli interessi dei due club non hanno preso strade diverse. Anzi, potrebbero spingere Juventus e Real Madrid a stringere rapporti solidi in sede di calciomercato per ragionare su scambi, trattative e chiaramente plusvalenze.

Zidane sarebbe deciso a rivoluzionare la squadra, puntando a svecchiare un club che ha molti elementi validi, ma a fine carriera. Il tecnico francese ha scelto di puntare su un nucleo di calciatori che lotta per la Liga e puntano la Champions, ma ha almeno tre pedine in esubero. E sono nomi altisonanti. La Juventus da tempo ha gli occhi in casa Merengues, e potrebbe quindi approfittare della notizia di un addio fra gli spagnoli e un calciatore da tempo corteggiato, e pronto a cambiare aria.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Isco del Real Madrid: il prezzo è accessibile

Zidane avrebbe messo alla porta Isco, utilizzato con il contagocce nella peggior stagione della sua carriera. Con il Real Madrid, il calciatore sondato più volte in sede di calciomercato dalla Juventus, ha un record negativo incredibile. Ventuno presenze in Liga, 3 in Champions e soltanto una in Copa del Rey. Nei 25 gettoni collezionati con i blancos, il ventinovenne trequartista di Benalmádena non ha mai segnato. Un dato incredibile, che sancisce la rottura con il club, ma che non mette in discussione le qualità di Isco.

Il Real avrebbe fatto il prezzo, e come riportano diversi tabloid spagnoli, potrebbe a breve comunicare al calciatore la volontà di chiudere il rapporto. Isco va a scadenza nel giugno del 2022, e i blancos chiedono una cifra adeguata, che stuzzica la Juventus, decisa a rifondare sul calciomercato senza spese folli.

I 20 milioni che il Real Madrid chiede per Isco potrebbero attirare il club di Agnelli, che non ha mai smesso di corteggiare lo spagnolo. Ci sarebbe anche il Siviglia, ma il calciatore vorrebbe tentare una esperienza all’estero e potrebbe aprire ad un passaggio ai bianconeri.