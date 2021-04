Donnarumma, la Juventus è in vantaggio sul Milan: Raiola vince ancora

Donnarumma è in bilico al Milan e la Juventus prova ad approfittarne. C’è l’offerta da parte dei bianconeri.

Il Milan ha appena rinnovato per un altro anno il contratto di Ibrahimovic, per 7 milioni a stagione. Niente da fare, invece, per i casi più importanti in scadenza, ovvero Calhanoglu e soprattutto Donnarumma, sul quale è piombata la Juventus.

Del resto, da anni la società bianconera segue il portiere rossonero, sin da quando in panchina c’era Allegri, e nella dirigenza Marotta. Anche Paratici prosegue sulla stessa strada, perché sa che un estremo difensore come Donnarumma, alla Juventus potrebbe prendere l’eredità di Buffon.

A questo punto, niente è scontato, con il portiere campano pronto a lasciare in caso di mancata soddisfazione dei propri desideri, o meglio, di quelli di Mino Raiola, che sia con bianconeri che con i rossoneri, ha un buon rapporto.

Donnarumma alla Juventus, le cifre

L’ultima offerta del Milan per Donnarumma è stata di 8 milioni, respinta al mittente. La Juventus, invece, sembrerebbe essersi spinta fino a 10 milioni, ovvero la cifra richiesta dal giocatore e da Raiola.

Manca, poi, il prezzo da pagare al re degli agenti dei giocatori, ma certamente con il passato ricco di guadagni tra bianconeri e Raiola, come nel caso del trasferimento di Pogba al Manchester United, non si tarderà a trovare una soluzione che accontenti tutti.

Al momento, comunque, il Milan appare sempre in vantaggio su Donnarumma rispetto alla Juventus, visto che il portiere vuole rimanere. Tuttavia, se veramente dovesse andare via da quella che reputa casa sua, ecco che l’estero non sarebbe una situazione praticabile, e difatti l’unico sbocco sarebbe la società bianconera.

Il momento della decisione da parte di Donnarumma, sta arrivando. La Juventus ha fatto l’offerta, il Milan è in svantaggio. Adesso, staremo a vedere se vinceranno i soldi, oppure se riusciranno a prevalere come nel 2017 i sentimenti.