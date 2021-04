Juve, non solo Kean: scambio di mercato col Bologna?

La Juve prepara già le mosse e sonda il mercato in cerca di attaccanti: arrivano conferme su Kean, ma potrebbe scaldarsi una pista per uno scambio col Bologna.

La rivoluzione in casa Juve partirà dall’attacco. Tutto dipenderà dal futuro di Cristiano Ronaldo e dal rinnovo di Dybala, ma alla Continassa non vogliono farsi trovare impreparati. Sondaggi aperti quindi con diversi club, e il primo della lista dovrebbe essere Moise Kean. Il centravanti del Psg è il più grande rimpianto di Agnelli, che lo lasciò partire troppo presto. La sua stagione in Francia però lo ha consacrato fra i migliori bomber europei, e l’apertura ad un possibile ritorno è un messaggio chiaro.

Oltre a Kean però la Juve sonda il mercato alla ricerca di attaccanti, e potrebbe aprire una trattativa con il Bologna. I rumors parlano di contatti con i felsinei per intavolare uno scambio che potrebbe far comodo ad entrambe le società, e l’obiettivo sarebbe una punta duttile e capace di segnare e anche di fornire assist.

Mercato Juve, il sogno è Kean: fra le alternative c’è uno scambio col Bologna

Le difficoltà dei bianconeri sono ormai chiare. Fra il caos societario e i venti di rivoluzione, intavolare trattative, in questa fase, diventa un’arma a doppio taglio. Puntare obiettivi e cercare di evitare aste è fondamentale, ma inserire calciatori in rosa che sarebbero poco funzionali ad un nuovo tecnico potrebbe essere rischioso.

Ecco perché la Juve lavora su Kean, ma anche su Vlahovic, calciatori che piacciono a tutti. Poi ci sono i nomi altisonanti. Da Icardi ad Aguero, ma tutto è condizionato alle decisioni sugli attaccanti attualmente in rosa. I sondaggi sul mercato della Juve si moltiplicano quindi e parallelamente alla pista Kean, c’è la possibilità di imbastire uno scambio con il Bologna.

Pare infatti che la stagione di Musa Barrow abbia convinto i bianconeri a valutare l’opportunità di investire sul centravanti, che in campionato ha messo insieme 8 gol e 10 assist. Da Torino potrebbero offrire Frabotta e Rugani, ma resta da capire se Mihajlovic sia interessato. Perdere il miglior attaccante in cambio di una rivoluzione in difesa, reparto che soffre molto, potrebbe essere una scelta convincente. Ma potrebbe anche comportare il rischio di rinunciare ad un giovane attaccante dal futuro assicurato, e dalla valutazione in costante crescita.