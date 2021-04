Rinnovo Messi in stallo, lui compra casa altrove: indizio di mercato?

In casa Barcellona tiene banco la questione legata al rinnovo di contratto di Leo Messi. La Pulce argentina tra poche settimane vedrà scadere il suo accordo e Laporta ancora non è riuscito a convincerlo a firmare. Cosa succederà? Intanto il giocatore compra casa molto lontano…

Una stagione quella del Barcellona che non era certo iniziata sotto i migliori auspici. L’allontanamento di Setien dopo il cappotto subìto dal Bayern Monaco in Champions League, la cessione di big come Suarez e Rakitic, Leo Messi che chiede il trasferimento e il presidente blaugrana Bartomeu che chiude le porte alla Pulce. Una guerra interna che ha rischiato di far implodere l’ambiente blaugrana, ma Koeman per quanto riguarda la parte sportiva e Laporta per quella dirigenziale sono riusciti a riportare il Barcellona sulla giusta rotta.

Messi’s 500th Barcelona goal was a stoppage-time winner in El Clasico. He held up his shirt to the Bernabeu and let the Madrid fans know. Four years later and still a work of art 🎨 pic.twitter.com/oOs91rEDbE — B/R Football (@brfootball) April 23, 2021

I catalani sono in corsa per il titolo, hanno vinto da poco la Coppa del Re e sognano un doblete insperato solo qualche mese fa. In tutto ciò però continua a tenere banco la questione legata al futuro di Leo Messi. La Pulce rinnova o parte? La sensazione è che molto, se non tutto, dipenderà dalle strategie di mercato del club.

Messi avrebbe fatto i nomi di Neymar e Aguero per la campagna di rafforzamento dei blaugrana, tutto però è ancora in dubbio. E intanto arriva la notizia che l’argentino si è comprato una nuova casa da 511 metri quadrati. E l’ha comprata a Miami…

Leo Messi, niente rinnovo? E lui compra casa a Miami

Qualche tempo fa David Beckham, proprietario di una franchigia MLS proprio a Miami (l’Inter di Miami) aveva invitato sia Messi che Ronaldo a trasferirsi negli Stati Uniti al termine della loro esperienza europea. Forse è un po’ prematuro parlare di una Pulce alla fine della sua avventura nel calcio che conta, ma in tanti hanno preso l’acquisto di un appartamento gigante a Miami come possibile indizio di mercato.

Tecnicamente, come spiega anche Marca, non sarebbe stato Messi direttamente ad aver acquistato l’attico, ma la sua famiglia. Un acquisto da quasi 7 milioni e mezzo, compresa una fetta di spiaggia che sarà completamente riservata. Non sarà forse un indizio riguardante il suo futuro, ma almeno una bella sistemazione per le sue vacanze…