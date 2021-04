Calciomercato, Trincao e Dembelé via dal Barca? Ci sono Juve e Milan

Trincao e Dembelé del Barcellona potrebbero lasciare in estate. Il mercato si scalda soprattutto in Italia.

Il Barcellona con il neo eletto Laporta alla guida del club, affronterà una rivoluzione per quanto riguarda i giocatori, e forse l’allenatore Koeman. Trincao e Dembelé, sono gli indiziati per partire, e il mercato attorno a loro si scalda, soprattutto in Italia.

Juventus e Milan, infatti sono piombate sull’esterno d’attacco portoghese, mentre la società bianconera anche su quello francese. Proprio questi, è in scadenza nel 2022, e potrebbe partire subito per una cifra che si aggira intorno ai 60 milioni di euro, ma Paratici e l’entourage del giocatore, potrebbero accordarsi per portarlo a zero a Torino.

Del resto, già con l’addio di Suarez dal Barcellona, la Juventus centra qualcosa. Infatti, aveva spinto per portarlo via dalla squadra per farla indebolire, anche a costo di non averlo poi nella propria rosa, come è stato.

Trincao e Dembelé, il mercato impazza

Il mercato attorno a Trincao e Dembelé, difatti, sta impazzando. Partendo dall’esterno d’attacco portoghese, a Milan e Juventus basterebbe spendere una cifra intorno ai 10 milioni di euro, magari 7-8 più bonus, per portarlo a casa.

Passando a Dembelé, il francese così come il compagno di reparto, sta affrontando stagioni difficili al Barcellona, e un cambiamento potrebbe farli molto bene. Tuttavia, anche dalla Premier c’è interessamento, con il Liverpool in pole se Salah dovesse partire.

Fatto sta, che il Barcellona non è proprio intenzionato a liberarsi dei due gioielli, del resto li ha pagati tanto, soprattutto Dembelé. Koeman, ha di recente parlato di una sua volontà sul rinnovo di Dembelé, mentre anche il portoghese è ben voluto dall’allenatore olandese, essendo titolare in Liga e Champions League in questa stagione.

Il mercato si scalda, quindi, su Trincao e Dembelé. I due esterni d’attacco del Barcellona, potrebbero partire, rientrando nella rivoluzione che si prospetta nella squadra, perché voluta da Laporta. Nel caso fosse davvero così, Milan e Juventus, e non solo, sono alla finestra.