Malattie nel calcio: dai disturbi psicologici, agli infarti, alla Sla

Il pallone fa bene, ma non a tutti. Sono in aumento le malattie nel calcio, tra casi di depressione, arresti cardiaci e Sla.

Negli ultimi anni si sentono sempre più storie di giovani morti per un arresto cardiaco durante una partita. Fuori dal rettangolo di gioco sono aumentati anche i calciatori caduti in depressione. Mentre per gli atleti arrivati a fine carriera incombe sempre di più la paura del “Morbo del calciatori”.

Malattie da calciatori

Secondo uno studio della Fifpro, con il Covid sono raddoppiati il numero di giocatori che soffrono di ansia e depressione (Ilicic nella scorsa stagione, ndr). Altra conferma di quanto il calcio sia legato alla società in cui vive.

Si stima che da 1 a 3 su 100.000 atleti rischiano una inaspettata tachicardia o fibrillazione ventricolare, e che possano morire all’improvviso mentre svolgono un esercizio fisico.

I medici affermano che gli uomini hanno 10 volte più possibilità di un infarto durante uno sforzo rispetto alle donne, sconsigliando a chiunque l’uso di farmaci illeciti e doping. Nello sport si contano anche casi di aneurismi, aritmie ereditarie. L’unico modo di prevenire questi tipi di incidente è quello di fare dei controlli mirati ed evitare scontri di gioco troppo violenti.

Tra le malattie del calcio quella che continua a spaventare di più è la sclerosi laterale amiotrofica (Sla), detta anche morbo di Lou Gehrig, o La Stronza, come la chiamava Borgonovo, morto nel 2013, e tra i primi a confessare pubblicamente i suoi mali.

Nel 2020, in Italia è deceduto per Sla un altro campione, Pietro Anastasi di 71 anni, ex attaccante della Juventus. La salute del Pelé bianco era aggravata da un tumore all’intestino, e ha chiesto alla famiglia di morire con la sedazione assistita.

#Notizie Sla, la “malattia dei calciatori”: dopo Borgonovo e Signorini si è portata via Anastasi: Pietro Anastasi è morto di Sla. L’ex centravanti della Juventus e della Nazionale scomparso nei giorni scorsi p solo ultima vittima di una malattia, la… https://t.co/Y2FQfp7jcS pic.twitter.com/CIpCMn9mKg — sportlive (@sportli26181512) January 19, 2020

I malati di Sla, perdono progressivamente il controllo del proprio corpo, fino a non riuscire più a parlare e a dover respirare con l’uso dei respiratori. Una malattia che a quanto riferisce il Times è tutta italiana dato che il maggio numero di casi si è verificato in Italia.

Per chi gioca a calcio il rischio di contrarre questa malattia aumenta di 6 volte rispetto al resto della popolazione. Dopo i calciatori i primi a soffrire di Sla sono gli agricoltori: anche per questo si ritiene l’infezione sia causata dal respirare troppi diserbanti o pesticidi. Tra le altre cause possibili una predisposizione genetica, abuso di medicinali, traumi, eccesso di fatica.