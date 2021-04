Diletta Leotta, rottura con Can Yaman? Nuova fiamma nel calcio

Il loro flirt è stato padrone delle prime pagine di gossip per i primi mesi di questo 2021. Diletta Leotta e Can Yaman, apparentemente coppia perfetta e pronta anche al grande passo. Ultimamente si parla di una rottura, di mezzo ci sarebbe un nome grosso: Ryan Friedkin.

Nei primi mesi del 2021 le riviste di gossip, ma non solamente, hanno parlato molto (anche più o meno a sproposito) della relazione tra Can Yaman e Diletta Leotta. Lei, la bella conduttrice calcistica volto di DAZN, lui il tenebroso attore turco tutto muscoli star di DayDremar. Le prime foto catturare in un hotel romano, poi messaggi social a distanza fino all’ufficialità della loro storia d’amore.

Di loro si è parlato tantissimo: alcune voci assicuravano anche un matrimonio imminente, con i due che cercavano casa a Roma per andare a convivere. Una storia d’amore apparentemente perfetta che, però, negli ultimi giorni avrebbe iniziato a scricchiolare. Alcuni rumors hanno addirittura parlato di rottura tra Diletta e Can, con l’intervento della presentatrice che si è reso necessario per smentire il tutto.

Oggi però Dagospia ha lanciato l’indiscrezione bomba. Diletta Leotta si sarebbe lasciata con l’attore turco e avrebbe ‘allacciato i rapporti’ con Ryan Friedkin, il figlio dell’attuale presidente della Roma. Una voce clamorosa, che poggerebbe su un incontro che ci sarebbe stato in un hotel romano. Di cui, però, non ci sono foto o testimonianze materiali.

Diletta Leotta e Ryan Friedkin: indiscrezione bomba

Diletta Leotta First Lady romanista come una Flora Viola o una Maria Sensi io non reggo. Per me è veramente troppo. Scusate. — JimmyBancoPosta 🗯️ (@JBP_OfficialTW) April 26, 2021

Nel pomeriggio di oggi, appena Dagospia ha sganciato la bomba, in tanti sui social hanno parlato di questo presunto flirt. Diletta Leotta è diventa anche trending topic su Twitter, con gli utenti scatenati nel commentare la voce di gossip data da Dagospia. Dobbiamo ripetere, per dovere di cronaca, che non esisterebbero foto o video del presunto incontro tra la conduttrice e il figlio del presidente della Roma, ragazzi praticamente coetanei.

Entro su twitter e leggo che Diletta Leotta ha cornificato il turco? — Federica. (@FedeCarbs) April 26, 2021

La sensazione è che questa storia non finirà certo con qualche voce di gossip più o meno controllata: aggiornamenti sono attesi già nei prossimi giorni.