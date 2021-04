Lucia Javorcekova, shooting al mare irresistibile: il bikini è stretto – Foto

Lucia Javorcekova sorprende i follower con una serie di foto mozzafiato: la modella in bikini è irresistibile.

L’estate è alle porte. Ormai la Primavera si è portata con sé le fredde giornate invernali ed è possibile trascorrere giornate al mare, al sole, facendosi trovare preparati già all’arrivo della prossima stagione. E la modella slovacca non si fa sfuggire quest’occasione. Inoltre, ha appena raggiunto le 30 primavere, ma si mostra più in forma che mai.

Lucia Javorcekova è celebre sul web per le sue foto accattivanti, che hanno conquistato i cuori di migliaia di follower. Ha cominciato un po’ per gioco sui social per poi diventare una vera e propria icona. Si può definire un’influencer a tutti gli effetti, visti i numeri raggiunti su Instagram e non solo. Ma Lucia è anche una top model ed è proprio per questo che è stata protagonista di una galleria mozzafiato di foto in costume.

Lucia Javorcekova, una dea in costume: il panorama è mozzafiato – Foto

L’indossatrice slovacca ha postato sul suo account ufficiale una serie di foto da lasciare senza fiato. Tutti gli scatti la ritraggono rigorosamente in bikini, in riva al mare o tra le onde che le accarezzano il suo meraviglioso corpo. Lucia Javorcekova mette in mostra tutti i suoi lati più belli ed il costume valorizza le sue curve ed il fondoschiena.

Le pose sul bagnasciuga hanno incantato i suoi fan, che in massa hanno commentato e interagito con il post. Numerosi i like, più di 70 mila per una sequenza di immagini da urlo.