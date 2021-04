Totti criptico sui social: l’annuncio fa sperare i tifosi della Roma – FOTO

Francesco Totti con un annuncio social scatena le reazioni dei tifosi della Roma: cos’ha in serbo l’ex capitano? Anche Toni e Vieri commentano il messaggio su Instagram.

Ogni volta che Francesco Totti prepara novità, c’è un popolo che segue i suoi passi con grande attesa. E’ successo nuovamente oggi, e il post su Instagram dell’ex capitano giallorosso alimenta la curiosità dei tifosi. L’annuncio social di Totti è il preludio ad un nuovo progetto, e in molti si chiedono se ci sia una ventata di novità che possa preannunciare un ritorno alla Roma.

Poche parole e una foto, con il segno della vittoria. Un post che potrebbe dare il senso di una nuova vita in giallorosso, che i tifosi chiedono da tempo alla bandiera del club. In poco meno di 10 minuti, il profilo social dell’ex capitano è stato preso d’assalto da centinaia di followers, che attendono un annuncio forse imminente.

Quale sarà la nuova avventura del capitano? Difficile da decifrare, ma la curiosità aumenta, e l’aspettativa è alta. La rivoluzione societaria del club ha spazzato via tutte le figure con cui Totti ha avuto forti contrasti prima del suo addio alla Roma, e l’annuncio social potrebbe essere il preludio ad un ritorno a Trigoria.

Totti, l’annuncio social fa sperare i tifosi della Roma: “Siamo quasi pronti”

Una foto che lo ritrae durante l’ultima esilarante avventura in tv con Pio e Amedeo in “Felicissima sera” e poche parole che hanno creato tanta speranza. Totti alimenta i desideri della Roma con un annuncio social e poche parole. “Siamo quasi pronti”, è il messaggio della bandiera giallorossa, che ha scatenato la curiosità dei followers. Quasi 1000 commenti in meno di un’ora, per provare a capire quale sia il prossimo progetto di Totti.

“Mi fai venire l’ansia capitano”, è il pensiero che più esprime l’attesa del popolo giallorosso. Nei commenti i tifosi chiedono spiegazioni a Totti, e auspicano un ritorno alla Roma in veste da dirigente. Una pista possibile che porterebbe grossi benefici al club in questa fase. A fine febbraio, in una intervista, l’ex calciatore dichiarò che sarebbe tornato a Trigoria di corsa in caso di una chiamata dei Friedkin.

Un segnale d’apertura che potrebbe essere stato colto con entusiasmo dalla proprietà giallorossa, decisa a rivoluzionare il club. Nulla è ancora certo, ma intanto l’aspettativa è alta, anche fra gli ex calciatori. “Quando ce lo dici cosa fai?” ha commentato Luca Toni, compagno d’avventura nel mondiale vinto con l’Italia, e anche Bobo Vieri ha chiesto lumi al capitano. Totti ha alimentato speranze, ma il suo post potrebbe davvero essere il preludio ad un ritorno in giallorosso. Cresce l’attesa, e la Roma potrebbe riabbracciare il calciatore più amato dal popolo giallorosso.