Lazio-Milan 3-0 con super Correa, è ansia Champions: “Inguardabili”

La Lazio travolge il Milan con un Correa devastante e il 3-0 rischia di condizionare il cammino per il quarto posto: tifosi impauriti dal rischio di perdere la Champions. E su Orsato…

Ansia Champions in casa Milan dopo il brutto ko incassato dalla Lazio. Un 3-0 che non ammette repliche, e testimonia un momento delicato in casa rossonera. Pioli è riuscito a sfruttare un buon inizio e a mascherare forse qualche deficit nella rosa grazie anche ad Ibrahimovic. L’assenza dello svedese però ha condizionato il cammino nel girone di ritorno, che nei numeri non rispecchia quanto costruito nelle prime 19 gare.

La stagione che sembrava un capolavoro rischia di diventare un incubo per i tifosi rossoneri. La squadra campione d’inverno rischia infatti anche il quarto posto in classifica, e sarebbe un record negativo pesante da digerire. Oggi però la Lazio ha meritato i 3 punti. Correa ha mostrato per l’ennesima volta di essere un giocatore che con un pizzico di continuità non avrebbe limiti, e il resto lo ha fatto una difesa attenta e il solito centrocampo di grande qualità.

Immobile invece ha chiuso i conti e colpito un palo con un gran pallonetto. Se ci fosse stato il pubblico i biancocelesti sarebbero usciti fra gli applausi. I calciatori del Milan no, perché contro la Lazio hanno messo a repentaglio un posto Champions. Le reazioni sono tante, e nel mirino oltre a Pioli e Orsato, è finito anche Donnarumma, per un atteggiamento che non è piaciuto.

Lazio-Milan, ansia Champions dopo il ko: Orsato e i rossoneri nel mirino dei tifosi

Reazioni pesanti dopo la brutta battuta d’arresto del Milan, che dopo il ko con la Lazio rischia anche di non qualificarsi in Champions. Sarebbe un disastro tecnico ed economico. Un fallimento che forse i rossoneri non meriterebbero per quanto messo in mostra nel girone d’andata, ma che rischia di condizionare anche il mercato futuro e il capitolo rinnovi. I tifosi sognano di tornare nell’Europa che conta. Un posto che al Milan spetterebbe quasi di diritto per la storia e i successi in Champions League, ma diventa in salita in questa stagione dopo la doppietta di Correa e il gol di Immobile. I tifosi non ci stanno.

#Pioli che prova a lamentarsi da solo di decisioni arbitrali diventate "strane" nel momento clou della stagione.

A buoi ormai già fuggiti.

Società assente.

Siamo in mano a principianti allo sbaraglio..#Milan#LazioMilan — Francesco Macrì 🔴⚫ (@fra_macri) April 26, 2021

La mente offuscata dai contratti e il denaro e non pensate a vincere le partite….mah a questo punto menomale che ci salviamo… Complimenti a tutti restiamo in A #Milan #ACMilan #acmilan — Matteo Garau (@gmt79noe) April 26, 2021

Nel mirino finiscono anche i calciatori rossoneri. Da Donnarumma a Tomori, ma anche Mandzukic e Bennacer. Tutti colpevoli, secondo i tifosi, di aver affrontato la partita forse più importante dell’anno senza dare il massimo. Le critiche sono feroci.

Si parla poco di un motivo della crisi #Milan. mercato orrendo che ha portato: #Tomori difensore di #SerieB inglese spacciato x il nuovo #Desailly e rivelatosi #Zapata due la vendetta, #Meitè spaccalegna al cui confronto #Gagliardini è #Gerrard, #Mandzukic un pensionato — Marco Fossati (@haelyn78) April 26, 2021

#Donnarumma finché non firma il contratto deve stare in panchina… — Marcello451 (@Marcello451) April 26, 2021

Anche Orsato però finisce nel mirino dopo Milan-Lazio, e la sua scelta ha condizionato, forse in una fase equilibrata, la partita decisiva in chiave Champions. I biancocelesti infatti sorridono e regalano speranze ad Inzaghi, appena tornato dopo il Covid, mentre i rossoneri tremano.