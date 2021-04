Milan, svelata la nuova maglia 2021-22 – FOTO

Le indiscrezioni sulla nuova maglia del Milan: quali sono le novità.

Zlatan Ibrahimovic ha da poco rinnovato il suo contratto. Per un altro anno, l’attaccante svedese giocherà a San Siro e magari di fronte al pubblico, che ritornerà a riempire le tribune. La maglia che indosserà sarà sempre rossonera, ma Footy Headlines ha lanciato in anteprima le foto del modello della divisa del Milan che utilizzerà per la prossima stagione.

La divisa sarà sempre targata dallo sponsor tecnico Puma e, secondo le indiscrezioni, questa potrà essere lanciata nel mese di maggio, magari proprio in un match ufficiale.

Nuova maglia Milan: le novità – Foto

A differenza del kit attuale, le strisce saranno di maggiore spessore verso il centro, mente si assottiglieranno progressivamente sui lati. Il design della nuova maglia si sarebbe ispirato all’EXPO del 2015 svolto a Milano. I colori riprenderanno quelli degli anni ’70 e ’80 e le maniche ritorneranno rosse (quelle della stagione corrente sono nere).

Lo sponsor al centro “Emirates Fly Better” resta con caratteri bianchi, mentre il logo sarà appoggiato ad una striscia nera. Inoltre, i calzettoni torneranno ad essere di colore nero e quattro strisce rosse, quelli attuali sono bianchi con qualche linea rossa ai lati.

Sarà questa la prima maglia del Milan 21/22 secondo @Footy_Headlines pic.twitter.com/9jl3WLsH85 — Fabio (@IlBuonFabio) April 26, 2021

Ovviamente, si tratta di indiscrezioni e il club non ha ancora ufficializzato la divisa che sarà indossata la prossima stagione. In questo periodo dell’anno, al termine del campionato, impazzano sul web modelli e anticipazioni dei kit di gioco utilizzati dalle squadre. E’ possibile che il Milan renda ufficiale la sua nuova maglia a pochi giorni dal termine della Serie A, e magari i giocatori scenderanno in campo proprio con la t-shirt 2021-22.