Milan, doppio annuncio Donnarumma e Calhanoglu: “Restano”

In casa Milan rimangono i dubbi per quanto riguarda non solo l’esito sportivo di questa stagione, ma anche sul futuro dei giocatori in scadenza di contratto. Donnarumma e Calhanoglu non hanno ancora rinnovato ma arriva il doppio annuncio: “Restano”.

Alla luce della vittoria dell’Atalanta e della frenata della Juventus, il Milan stasera in casa della Lazio è chiamato forse come non mai a vincere per allungare sul quinto posto in classifica. I rossoneri devono riscattare la brutta sconfitta incassata contro il Sassuolo ma contro i biancocelesti sarà un vero e proprio scontro diretto per la Champions. Gli uomini di Inzaghi non possono fallire e, dopo il ko contro il Napoli, hanno a disposizione forse l’ultimo treno per rimanere agganciati al quarto posto attualmente della Juve.

In casa Milan però continua a tenere banco la questione legata ai rinnovi di contratto. Se Ibrahimovic ha firmato la scorsa settimana, i dubbi riguardano il futuro di Donnarumma e Calhanoglu. In particolar modo il portiere è atteso a una decisione: l’offerta da 8 milioni annui è stata avanzata, ma l’ultimatum di Maldini sta per scadere. Una risposta è attesa entro metà maggio, altrimenti il Diavolo chiuderà con il Lille per Maignan.

Leggi anche–> Milan, svelata la nuova maglia- FOTO

Della questione rinnovi, parlando proprio di Donnarumma e Calhanoglu, ha parlato un grande ex del Milan (ma anche della Lazio) Mauro Tassotti. Che, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, a proposito ha detto la sua: “Se avessero voluto andare via, penso che avrebbero interrotto le trattative…no?“.

Milan, già scelto il dopo Donnarumma

Mike #Maignan has agreed personal terms with #ACMilan for a contract until 2026 (€2M/year + add-ons). #Rossoneri are ready to finalize the deal with #Lille, if #Donnarumma doesn’t extend his contract. The french GK has made 18 clean sheets in this season in #Ligue1. #transfers https://t.co/pOgbwt0MAX — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 25, 2021

Intanto Maldini vuole cautelarsi in caso di risposta negativa di Donnarumma e avrebbe già bloccato il francese del Lille Maignan. Considerato uno dei portieri più forti della Ligue 1, ha un contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe essere acquistato per circa 15 milioni. Il Diavolo, però, attende la risposta definitiva di Donnarumma, che intanto viene anche accostato alla Juventus.

In casa rossonera l’attenzione oggi è tutta sulla gara di stasera contro la Lazio, fondamentale per continuare a inseguire l’obiettivo Champions. Squadre in campo con queste formazioni?

LAZIO (3-5-2): Reina; Marušić, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinković-Savić, Leiva, Luis Alberto, Lulić; Correa, Immobile. A disposizione: Strakosha, Alia, Musacchio, Hoedt, Armini, Patric, Fares, Parolo, Akpa Akpro, Cataldi, A. Pereira, Muriqi.