Bayern Monaco, Nagelsmann è il primo obiettivo: attenzione alla clausola

Il Bayern vuole Nagelsmann al posto di Flick, ma la clausola milionaria da da pensare. In giro ci sono diversi allenatori con un contratto del genere.

Il Bayern Monaco sembra aver scelto il dopo Flick, con Julian Nagelsmann attualmente al Lipsia come primo obiettivo della dirigenza bavarese. Per portarlo sulla propria panchina, però, Rummenigge e soci dovranno sborsare almeno 30 milioni di euro, ovvero la clausola rescissoria, avendo il tecnico tedesco un contratto fino al 2023 con la sua attuale squadra.

Nagelsmann è certamente uno degli allenatori con più record in assoluto. Al momento, infatti, è il più giovane di sempre ad aver allenato in Bundesliga. Infatti, prima del Lipsia a 28 anni era alla guida dell’Hoffenheim, poi con il club attuale è stato sempre il più giovane a vincere in un turno di fase a eliminazione diretta di Champions League. Adesso, se il Bayern decidesse di prenderlo, Nagelsmann diventerebbe anche l’allenatore più pagato nella storia.

Non solo Nagelsmann, gli altri allenatori con clausola

Il caso di Nagelsmann e della sua clausola da circa 30 milioni di euro, non è isolato. Anzi, già in passato ce ne sono stati diversi, come Mourinho nel 2010, quando passò dall’Inter al Real Madrid, con il pagamento di ben 16 milioni di euro. Al momento è il portoghese a detenere il record.

Anche Maurizio Sarri, per andare dal Chelsea alla Juventus, dovette aspettare il pagamento della clausola da 6 milioni. In Italia, invece, ad oggi ci sono clausole relative alla possibile qualificazione all’Europa che conta, come nel caso di Fonseca alla Roma, ma chiaramente non gli sarà rinnovato il contratto perché i giallorossi sono indietro e rischiano di non qualificarsi nemmeno per l’Europa League.

C’è anche il Napoli che punta un allenatore con clausola per sostituire Gattuso. Stiamo parlando di Vincenzo Italiano dello Spezia, che per liberarsi dovrebbe essere pagato da De Laurentiis 1 milione di euro.

L’obiettivo principale del Bayern Monaco per la prossima stagione, dunque, è Nagelsmann, ma bisogna pagare una clausola rescissoria importante. Tuttavia, i soldi non sono mai stati un problema per la dirigenza bavarese, e per vincere sono stati quasi sempre ben spesi.