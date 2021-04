Juventus, non solo Ronaldo-Pogba: scambio con il Manchester United

In casa Juventus continua a esserci grande incertezza per quanto riguarda l’esito di questa stagione. Di riflesso, anche tanti dubbi per il prossimo anno, con molti giocatori sul piede di partenza. Ronaldo su tutti (voci United), ma con il Manchester la Juve potrebbe mettere in piedi un altro affare.

Il pareggio di Firenze mette come mai in dubbio la qualificazione alla prossima Champions League. La Juventus trema, al quarto posto in classifica sebbene a pari merito con il Napoli (ma in svantaggio negli scontri diretti) e con il Milan (decisivo, per ora il 3-1 di San Siro). I bianconeri rischiano di non partecipare alla competizione più importante e le strategie di mercato potrebbero essere influenzare dall’esito sportivo di questo campionato.

Fabio Paratici’s best signings as Fc Juventus sporting director: Cristiano Ronaldo 100M€

Marko Pjaca 6M€

Leonardo Bonucci 35M€

Adrien Rabiot 0M€

Aaron Ramsey 0M€

Luca Pellegrini 22M€

Douglas Costa 40M€

Genius. pic.twitter.com/WatlgAuV7S — pirlo è ancora allenatore della juventus? (@nonlapassopapi) April 27, 2021

Tanti i giocatori comunque in partenza, sia in caso di Champions che di Europa League. Molti coloro che non hanno dato l’apporto previsto alla causa bianconera e che, contemporaneamente, pesano enormemente a bilancio. Tra questi c’è sicuramente Rabiot: arrivato due anni fa a zero dal PSG a Torino percepisce un ingaggio di quasi 8 milioni a stagione, davvero troppo per un giocatore che ha dimostrato zero personalità e ben poche qualità in campo.

Leggi anche–> Ronaldo, triste record contro la Fiorentina

Paratici è al lavoro per trovargli una sistemazione in vista del prossimo anno, ma piazzarlo con uno stipendio così elevato non sarà certo facile. Fonti inglesi parlano però di un asse di mercato bollente tra Torino e Manchester: non solo l’affare Ronaldo (e Pogba?) in ballo, ma anche un possibile scambio tra il centrocampista francese e un giocatore dei Red Devils.

Juventus, con lo United scambio Rabiot-Telles

Se in tanti parlano del possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United, con Pogba che potrebbe fare il tragitto inverso, in Inghilterra prende quota anche l’affare che vedrebbe protagonisti Rabiot e Alex Telles. Il terzino ex Porto e Inter non ha particolarmente convinto con la maglia dei Red Devils, e potrebbe essere usato come pedina di scambio per arrivare al centrocampista francese della Juve.

Appena sette partite di Premier League per il terzino sinistro brasiliano, finito ben presto ai margini della rosa dello United. Occhio però alla seconda ipotesi: il Sun parla anche del possibile inserimento di van de Beek come possibile contropartita per l’ex PSG. Per Rabiot rimane viva anche la pista Everton.