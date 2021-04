Pulisic sblocca Real Madrid-Chelsea: gol e record in Champions – Video

Christian Pulisic sblocca subito Real Madrid-Chelsea con un gran destro: il suo è un gol storico in Champions League.

E’ la notte delle stelle e non può mancare la firma di uno stelle e strisce. Infatti, a sbloccare la semifinale di Champions League ci pensa proprio un americano, capace di superare Courtois con un grande dribbling. Christian Pulisic entra nel referto di Real Madrid Chelsea con un gran destro, dopo esser riuscito ad evitare l’uscita del portiere avversario e ad aver bucato i centrali posti sulla linea di porta.

Per guardare il gol di Pulisic — CLICCA QUI

Per l’esterno dei Blues è un gol storico. Infatti, Pulisic è il primo statunitense a segnare in una semifinale della competizione.

🇺🇸 Christian Pulišić becomes the first American to score in a Champions League semi-final 🔝#UCL pic.twitter.com/eazskfgoUD

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 27, 2021