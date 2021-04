Psg, c’è l’offerta folle per Leo Messi: svelate le cifre

Tutta la concentrazione in casa Psg è ovviamente rivolta alla sfida di questa sera contro il Manchester City. In palio la finale di Champions, ma le due squadre condividono un altro obiettivo comune. Si tratta però di mercato, ed è Leo Messi.

La sensazione è che la sfida di questa sera (e della prossima settimana) tra Psg e Manchester City possa proseguire anche in ottica mercato. Le due corazzate si sfideranno in un doppio confronto che promette spettacolo, con una finale di Champions ad un passo per le compagini di Pochettino (che vuole raggiungere la seconda in tre anni) e Guardiola (mai così lontano in Europa con gli inglesi). Dopo che il sipario sarà calato sulla duplice sfida tra Psg e Manchester City, però, la battaglia potrebbe spostarsi sul mercato. Il nome più caldo che accomuna le due squadre è quello di Leo Messi. La Pulce non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Barcellona e a fine stagione potrebbe clamorosamente liberarsi a costo zero.

Manchester City e Psg le due squadre più interessate all’argentino, e probabilmente le uniche due che potrebbero permettersi l’ingaggio del numero 10 blaugrana. Dal Brasile però arriva una voce clamorosa: sarebbe stata svelata l’offerta dei francesi per Leo Messi, e per il Barcellona sarebbe difficilmente pareggiabile.

Psg, si stringe per Messi? Offerta astronomica

A lanciare l’indiscrezione bomba è un giornalista brasiliano che, già nel 2017, diede in anteprima la notizia dell’imminente passaggio di Neymar dal Santos al Barcellona. Marcelo Bechler, questo il suo nome, ha svelato a TNT Sports Brasil che il Psg avrebbe proposto a Messi un contratto di due anni con opzione per il terzo, specificando come l’offerta economica di Leonardo non sarebbe nemmeno avvicinabile a quella che potrebbe presentare il Barcellona.

La fonte dovrebbe essere piuttosto attendibile: oltre al già citato caso di Neymar al Barcellona, Bechler fu anche tra i primi a parlare del burofax inviato da Leo Messi al Barcellona la scorsa estate, quello in cui chiedeva pubblicamente e ufficialmente di liberarsi dai blaugrana. Ora questa ulteriore voce di mercato, che infiammerà ulteriormente il clima attorno al Psg.

L’attenzione, però, ora è tutta sulla prima semifinale di questa sera.