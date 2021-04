Jon Moncayola, chi è il centrocampista che piace all’Atalanta-VIDEO

Jon Moncayola, centrocampista dell’Osasuna, è un obiettivo dell’Atalanta. Gaseprini, già pregusta il prossimo talento.

Si avvicina il finale di stagione e il calciomercato entra ancora di più nel vivo. Le ultime notizie, ci dicono che all’Atalanta piace Jon Moncayola, centrocampista dell’Osasuna e all’occorrenza anche terzino destro, il cui valore di mercato è sui 3 milioni di euro.

Per l’eventuale acquisto, però, si dovrebbero aggiungere almeno 9 milioni, tanto da portare tutta l’operazione a circa 12 milioni di euro. In generale, per l’offerta, si potrebbero offrire 10 milioni di base, più 2 di bonus legati alle prestazioni dello spagnolo e della squadra nerazzurra.

Jon Moncayola, comunque, ha un contratto fino al 2024 ma una clausola rescissoria, che in Spagna è obbligatoria, di 12 milioni. Quindi, l’Atalanta potrebbe facilmente spendere questi soldi per assicurare un altro giovane talento a Gasperini.

Leggi anche >>> Milan, accordo ad un passo: chi sostituirà Donnarumma

Leggi anche >>> 29 aprile 1990 Napoli campione d’Italia: lo scudetto, la città, Maradona

Jon Moncayola, la scheda

Come detto, Jon Moncayola è nel mirino dell’Atalanta, e ciò grazie alle sue buone prestazioni in questa stagione con l’Osasuna. La squadra si trova in 11esima posizione in Liga, e anche se manca ancora la matematica certezza, si è salvata con largo anticipo.

Il centrocampista spagnolo ha giocato 31 partite su 33, spesso da titolare e mettendo a segno 2 gol. La sua scoperta, arriva proprio dalla cantera dell’Osasuna, nella quale esordisce nella primavera spagnola nel 2017. Dopodiché, va in prestito all’Iruna, seconda squadra delle riserve dell’Osasuna, dopo quella B.

A impressionare di Jon Moncayola, certamente è la sua crescita veloce e costante allo stesso tempo, che ne fanno uno dei centrocampisti più affidabili della Liga. La concretezza, nonché la sua forza in mezzo al campo, gli permettono di essere sempre un punto di riferimento per i compagni. Anche per questo, oltre all’Atalanta, su di lui c’è anche l’Athletic Bilbao.

Jon Moncayola, dunque, sembra avere tutto per arrivare a Bergamo e stupire. Certamente, con Gasperini allenatore avrà bisogno di un periodo di apprendimento, oltre il quale potrà risultare senza dubbio decisivo per la squadra nerazzurra.