Calciomercato Napoli, bomber in uscita: le ultime sull’affare

Il Napoli starebbe già ragionando sul calciomercato per costruire una squadra competitiva. In attesa di conoscere il prossimo allenatore, i partenopei incassano un’offerta per un big dell’attacco.

Gennaro Gattuso ha trovato la giusta formula per rilanciare il Napoli. L’inserimento di Zielinski più vicino alla porta, la voglia di Insigne e la rinascita di Mertens e Osimhen, hanno consentito all’allenatore di far ruotare anche Politano e Lozano, avendo quindi armi tattiche fresche e pronte a far male. Tradotto in soldoni il suo Napoli ha ingranato la marcia giusta e cerca di chiudere con un quarto posto che sarebbe oro colato.

Non se lo godrà con molta probabilità Gattuso, che sembra al momento fuori dai progetti a meno di un clamoroso e forse anche giusto premio qualificazione in Champions. L’intenzione del club sembra però quella di muoversi sul calciomercato per cedere i calciatori poco funzionali al progetto Napoli, e reinvestire le risorse su elementi pronti. Le offerte non mancano, e anche un big dell’attacco sarebbe al centro di una trattativa possibile in uscita.

Calciomercato Napoli, il Bologna bussa per un attaccante

Prime mosse di calciomercato in casa Napoli. La ricerca di nuovi innesti passerà dalle volontà del nuovo allenatore, ma il club ha spesso dimostrato di sapersi muovere in autonomia. Ecco quindi che si iniziano a valutare le offerte in arrivo, per raggiungere almeno accordi verbali da chiudere al più presto. Incassare risorse immediate vorrebbe dire tuffarsi sul mercato in largo anticipo rispetto alle concorrenti, e in una fase condizionata dai riflessi dell’emergenza sanitaria non è un dato da sottovalutare.

Ecco quindi che le chiamate incassate da Giuntoli per i calciatori partenopei potrebbero risultare interessanti. Pare infatti che il Bologna, alla ricerca da più di un anno di una punta di peso, sia deciso a muoversi per Andrea Petagna. L’ex Spal sarebbe perfetto per il gioco di Mihajlovic, che fa leva sui trequartisti in grado di far breccia negli spazi aperti dagli attaccanti. Petagna non ha trovato tanto spazio a Napoli nonostante i tanti problemi in attacco per Gattuso, ma è sempre stato prezioso per la squadra. Una rinuncia sarebbe difficile, ma l’offerta in arrivo potrebbe essere convincente. Lo rivela Tuttosport, che ha raccontato i dettagli di una pista fiutata da Sabatini. Il Napoli attende, ma per la cifra giusta l’affare sarebbe possibile.