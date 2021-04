Per il Napoli il nome nuovo è a centrocampo: Giuntoli prepara il colpo

Sono settimane decisive per il futuro della squadra azzurra. Giuntoli, ha individuato per il Napoli, un possibile colpo di mercato.

Il Napoli si prepara ad un finale di stagione fortemente entusiasmante. Le ultime giornate di campionato hanno collocato gli azzurri al quarto posto a pari punti con Milan e Juventus, una posizione che se dovesse restare invariata, vorrebbe dire, a fine stagione Champions League. Ma la società guarda anche il futuro, e per il centrocampo, Cristiano Giuntoli sembra aver individuato il nome giusto per la prossima stagione: Charles De Ketelaere

Cristiano Giuntoli, secondo recenti indiscrezioni sarebbe addirittura in dubbio per la prossima stagione, anche se guardando a quello che succede in casa Napoli, con la ricerca continua di profili giusti da mettere a disposizione di Rino Gattuso o del nuovo tecnico che siederà sulla panchina azzurra non si direbbe. Giuntoli, sembra lanciatissimo nel progetto, e non a caso individua profili più che promettenti, come nel caso di Charles De Ketelaere del Club Brugge.

Per il Napoli il nome nuovo è a centrocampo: Giuntoli mette gli occhi su Charles De Ketelaere

In casa Napoli si pensa al futuro. La possibilità di qualificarsi per la prossima edizione della Champions League è ghiotta e all’ombra del Vesuvio si pianificano le prime mosse. Con Gattuso o con Spalletti, giusto per citare il nome che più di tutti circola per la panchina azzurra, Charles De Ketelaere del Club Brugge rappresenterebbe un ottimo profilo. Giuntoli lavora sotto traccia per assicurare al Napoli un profilo di sicuro valore ed affidabilità.

Centrocampista offensivo, già nel giro della nazionale belga, Charles De Ketelaere rappresenta la piena incarnazione del centrocampista moderno, rapido nel pensiero, veloce e propenso al gioco d’attacco, con naturalmente il vizio del gol. 10 milioni sarebbe la cifra che Giuntoli ed il Napoli offrirebbero per portare in azzurro il giovane centrocampista ventenne del Club Brugge. Il futuro, insomma, è ancora tutto da scrivere in casa azzurra.