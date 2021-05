Calciomercato, Aguero è con le valigie in mano: ma prima la Champions

Aguero ha aperto la vittoria del City contro il Crystal Palace con un gol, mentre il calciomercato si scalda attorno al suo nome.

La stagione di Sergio “El Kun” Aguero è stata parecchio tormentata. Per ben 5 volte, infatti, è stato fuori a causa di infortuni, compreso il Covid-19. Adesso, sembra essere tornato definitivamente in squadra, e pur non essendo titolare inamovibile, ha aperto la vittoria del City contro il Crystal Palace, con il gol dell’1-0. Tuttavia, a marzo è arrivato l’annuncio del suo addio a fine stagione a parametro zero, dalla squadra che lo ha accolto nel 2011, e questo ha incendiato il calciomercato.

Tante voci, e sempre più spesso, si sono moltiplicate negli ultimi tempi. Aguero è un pezzo pregiato e tanti top club europei vorrebbero averlo, inoltre essendo a zero può facilmente avere delle offerte. Su di lui, ci sono Inter e Juventus dall’Italia, mentre il Barcellona dalla Spagna. Difficile, ma non impossibile, invece, la pista inglese, che lo porterebbe nella città di Londra, forse sponda Chelsea.

Aguero, tra mercato e fine stagione

Il calciomercato attorno a Aguero, quindi, si è scaldato non poco. Del resto, l’attaccante argentino ha dimostrato che anche quando è a mezzo servizio, può segnare o mandare in porta i compagni.

La rivoluzione che si prospetta al Barcellona, voluta dal rieletto Laporta, potrebbe portare El Kun parecchio vicino al compagno di nazionale Messi, inoltre i due sono anche grandi amici. L’entourage del giocatore, però, non ha chiuso ad altre piste, se quella blaugrana non dovesse concretizzarsi.

Ecco, allora, che il calciomercato potrebbe portare Aguero in Italia. Gli agenti dell’attaccante argentino, difatti, lo hanno offerto sia alla Juventus che all’Inter. In particolare, per quest’ultima, potrebbe essere fondamentale prenderlo così da tenersi stretta Antonio Conte.

Aguero, tuttavia, prima di buttarsi a capofitto nel calciomercato, pensa a finire la stagione col City. Il momento della squadra di Guardiola sembra ormai giunto, e dopo la vittoria nella semifinale di andata di Champions League contro il PSG, la finale è a un passo. El Kun, certamente ne vorrà far parte, anche partendo dalla panchina, e soprattutto vorrà vincerla.