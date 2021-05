Inter, Marotta annuncia il suo futuro: tifosi spiazzati

Marotta prima del match dell’Inter con il Crotone ha svelato il suo futuro annunciando una scelta già fatta.

L’Inter è pronta ai 90 minuti che potrebbero chiudere in anticipo il campionato con il titolo, e Marotta ha svelato il suo futuro. La squadra di Conte è ad un passo dall’interrompere la lunga striscia della Juventus, che è al centro di alcune voci che vorrebbero l’amministratore delegato nerazzurro di ritorno a Torino. A fare chiarezza sulla scelta per la prossima stagione è stato Marotta in prima persona, raccontando anche le difficoltà nella stagione dell’Inter.

“Le sensazioni sono positive – ha dichiarato – e vincere non è mai facile. Conte è stato bravo nel compattare il gruppo e siamo tutti concentrati sul finale della stagione. Ricordo 10 anni fa le difficoltà dalle quali arrivava la Juve, che poi riuscì ad avviare un ciclo vincente. Oggi ci troviamo nelle stesse situazioni. Il mio futuro? La scelta è già fatta”.

Marotta, l’Inter e il futuro: “Ho già deciso, dico tutto”

Lo Scudetto si avvicina, e l’Inter ha raggiunto il traguardo grazie a Conte e Marotta. Due ex della Juve, rilanciata da un prezioso dirigente e uomo mercato, e dal tecnico pugliese dopo anni delicati. Le voci di un possibile ritorno di Marotta alla Juve hanno creato il caos fra i tifosi nerazzurri ma a fare chiarezza sul suo momento e sul futuro, è stato proprio l’A.d. della “beneamata”.

“Penso a godermi il momento – ha dichiarato Marotta prima del match fra Inter e Crotone – perché siamo ad un passo dallo Scudetto. C’è anche il presidente, che è presente in questo momento, ed è un bel segnale. Le voci sulla Juve? Io ho già deciso. Mi piacerebbe restare qui e creare un ciclo. Non tornerò in bianconero, e spero, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, di poter allargare gli orizzonti dell’Inter”. Un messaggio d’amore che blocca le voci di mercato. Niente Juve per Marotta, che si appresta a vincere il primo titolo all’Inter e spiazza i sostenitori bianconeri, che invocavano da tempo un suo ritorno a Torino.