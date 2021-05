Donnarumma Juve, superata l’offerta del Milan: le cifre

La Juve alza l’offerta per Donnarumma e mette nei guai il Milan. C’è distanza fra le cifre che avrebbero messo sul tavolo i due club, ma anche un problema per i bianconeri.

Ancora Mino Raiola al centro dell’affare che scalderà la prossima estate. Il rinnovo di Donnarumma con il Milan sta creando tensioni nell’ambiente rossonero, e l’ombra della Juve, che riflette su un’offerta per il portiere, aggiunge agitazione e impone riflessioni immediate. Quelle che stanno da tempo effettuando Maldini e Massara, che hanno le mani su Maignan. L’affare con il portiere del Lille non è solo un messaggio a Raiola e a Donnarumma, ma è anche un movimento di mercato che rivela la preoccupazione nell’arrivare alla stretta di mano.

Le notizie in arrivo in casa rossonera intanto non sono per niente positive. Pare infatti che non ci siano margini per alzare di troppo la proposta recapitata a Raiola, che incassa chiamate anche da Torino. Gli ultimi rumors di mercato raccontano di una cifra già proposta dalla Juventus per Donnarumma, che supererebbe nettamente l’offerta del Milan.

Leggi anche: Allegri alla Juve “caccia” Ronaldo: ecco quando litigarono in campo-VIDEO

Donnarumma, la Juve sorpassa il Milan: i dettagli dell’offerta e la strategia bianconera

Che piaccia o meno, Mino Raiola tratta con i club utilizzando una strategia ormai chiara. Le società che bussano alla porta del procuratore, conoscono la capacità che possiede nel muovere i calciatori. Avere pedine di Raiola in squadra però comporta rischi e alimenta le perplessità. É quanto sta accadendo al Milan, che ancora una volta si trova davanti al rischio di perdere Donnarumma. L’offerta è ormai chiara da tempo. Sono 8 i milioni all’anno promessi al portiere, in un contratto molto lungo. Raiola ne chiederebbe di più e vorrebbe rinnovare solo per due stagioni.

In un clima di incertezza, sembra essersi inserita la Juventus. La strategia del club bianconero è di alzare la proposta fino a 10 milioni, da ammortizzare con la cessione di Szczesny. Sarebbe l’operazione di mercato perfetta, che permetterebbe ai bianconeri di blindare la porta per i prossimi anni senza una spesa folle. Le conferme arrivano anche dalla stampa inglese, sicura che la Juve abbia chiesto addirittura a Raiola di trovare una sistemazione convincente per il portiere polacco, in modo da chiudere prima possibile la trattativa con Donnarumma. Indiscrezioni che svelano quanto sia reale il duello fra Juve e Milan. Un dato intanto è certo. I bianconeri fanno sul serio, e quelle che sembravano voci, si stanno trasformando in un affare possibile.